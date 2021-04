Ramaikan IIMS 2021, Wuling Bagi-Bagi Promo Menarik

Wuling Motors Indonesia siap ramaikan International Motor Show (IIMS) 2021. Ajang tahunan bagi pecinta otomotif ini akan diselenggarakan di Jakarta International Expo selama 15 - 25 April 2021.

Wuling sebagai salah satu brand otomotif yang menarik pasar Indonesia beberapa tahun belakangan ini turut ambil bagian di pameran otomotif yang sudah mulai berjalan sejak 1989. Tahun ini Wuling mengusung tema “New Era New Experience with Wuling”. Dengan membawa produk andalannya seperti Almaz RS dan New Confero S. Seluruh produk andalan Wuling Motors nantinya akan ditampilkan di area seluas 868 m2 di booth D9, Hall D, JIEXPO.

Di IIMS 2021, Wuling menyajikan beragam pilihan produk bagi pengunjung pameran baik di JIEXPO maupun secara online. Sebanyak 10 unit display dihadirkan di booth Wuling yang terdiri dari New Confero S ‘The Real Spacious Family MPV’ dan seri Cortez CT ‘The New Advanced MPV’ untuk segmen MPV. Di lini SUV, Seri Almaz pun turut hadir sebagai lini yang dipamerkan yang terdiri dari Almaz ‘Drive Unlimited Way’ dengan inovasi Wuling Indonesian Command (WIND) serta flagship model terbaru Almaz RS dengan tambahan inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) melengkapi jajaran kendaraan andalan dari Wuling.

Bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman berkendara dengan produk Wuling, disediakan unit test drive, yakni Almaz RS, Cortez CT dan New Confero S. Unit tersebut tersebar dalam dua area test drive khusus Wuling yaitu, di dekat pintu masuk Hall C untuk Cortez CT dan New Confero S, serta di area Pasar Gambir untuk Almaz RS. Setiap unit test drive dijamin kebersihan dan keamanannya sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Selain itu, Wuling memberikan promo spesial untuk pembelian satu unit mobil dan Lucky Dip berhadiah smartphone, power bank, drone, kartu E-toll, MAP voucher senilai 100.000 rupiah hingga emas batangan 5 gram (*syarat dan ketentuan berlaku). Ingin memenangkan undian Lucky Dip ini? segera registrasi diri Anda di sini.