Akhirnya Mayor Teddy Jadi Sekretaris Kabinet, Jalan Emas Dimulai dari Ajudan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama Teddy Indrajaya atau Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Pengumuman ini dilakukan bersamaan dengan pengumuman nama-nama menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Teddy bersama jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih telah dilantik pada 21 Oktober 2024.

Perjalanan Mayor Teddy sampai Menjadi Sekretaris Kabinet

Pemilik nama lengkap Teddy Indra Wijaya ini lahir pada 14 April 1989. Ia memulai karier militer sejak 2011 usai lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Saat itu, ia berasal dari Korps Infanteri di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD.

Ia pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadan Yonif) Para Raider 328/Dirgahayu Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu Brigif Linud 17/Kujang I Divisi Infanteri 1/Kostrad. Beberapa tahun kemudian, ia ditunjuk menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi pada 2014-2019.

Setelah pengalaman tersebut, Teddy tidak langsung diangkat menjadi ajudan Prabowo. Ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di US Army Ranger School, Fort Benning, Amerika Serikat (AS). Selama menempuh pendidikan di sana, Ia menjadi salah satu prajurit terbaik TNI AD yang pernah diakui oleh pasukan elite Angkatan Darat AS.

Teddy berhasil lulus dari International Honor Graduate dari sekolah tersebut di antara 185 perwira siswa. Prestasi ini membuatnya masuk dalam daftar perwira TNI AD yang berhasil lulus dari Ranger School bersama dengan beberapa nama terkenal, seperti Jenderal TNI Purn SBY, Letjen TNI Purn Hotmangaraja Panjaitan, dan Letjen TNI Purn Nugroho Widyatomo.

Setelah tiba lagi Indonesia, Teddy yang kala itu memiliki pangkat kapten ditunjuk menjadi ajudan Prabowo sejak 2020. Saat itu, Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Selama empat tahun, Teddy telah mendampingi Prabowo dalam berbagai kegiatan sebagai menteri. Bahkan, Teddy juga menemani Prabowo selama kampanye Pilpres 2024.

Saat ini, Teddy diangkat menjadi Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo. Saat pengangkatan sebagai Sekretaris Kabinet, Teddy masih berstatus sebagai prajurit aktif TNI AD. Status aktif Teddy sebagai prajurit ini diungkapkan oleh Kepala Penerangan Komando Cadangan Strategis TNI AD, Kolonel Hendhi Yustian Danang Suta.

“Sampai saat ini masih aktif,” kata Hendhi, pada 20 Oktober 2024.

Namun, setelah diumumkan sebagai Sekretaris Kabinet, sampai saat ini belum ada penjelasan dari Kostrad dan TNI AD tentang status penugasan Teddy sebagai Wadan Yonif Dirgahayu sejak 26 Februari 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KSAD Nomor Kep. 137/II/2024.

Selama menjabat menjadi Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, Mayor Teddy memiliki tugas utama untuk melaksanakan misi presiden dan wakil presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas dengan memberikan rekomendasi tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, ia juga memiliki tugas lain, yaitu memberi dukungan kerja kabinet efektif, efisien, dan responsif; serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet.

RACHEL FARAHDIBA R | ANANDA BINTANG I ADE RIDWAN YANDWIPUTRA I AMIRULLAH I ANDRY TRIYANTO PUTRA

