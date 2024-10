Meutya Hafid Hingga AHY, 6 Tokoh yang Disinyalir Kuat Masuk Kabinet

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beredar nama-nama yang disebut bakal dipilih untuk menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju menjelang dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, termasuk Meutya Hafid..

Salah satunya, ada nama Meutya Hafid yang digadang-gadang akan mengisi posisi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo). Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, bahwa Meutya termasuk salah satu kader yang diusulkan menjadi menteri di Kabinet Prabowo.

Meutya sebelumnya merupakan Ketua Komisi I DPR, mitra kerja Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo. Meutya kembali terpilih sebagai anggota DPR periode 2024-2029 dari fraksi Golkar.

"Yang jelas Mbak Meutya dimasukkan dalam daftar, tapi posisinya seperti apa, nanti presiden terpilih yang menentukan," kata Sarmuji di kompleks gedung DPR, Rabu, 2 Oktober 2024.

Selain Meutya, sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas), Hashim Djojohadikusumo, juga membeberkan ada rencana empat jabatan menteri yang bakal diberikan kepada sosok lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang.

“Saya bisa katakan di kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung dua, tiga, empat mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini dibentuk,” ucap Hashim dikutip dari video siaran YouTube, Selasa, 10 September 2024.

Adapun beberapa pihak menyebut siapa saja kandidat yang cocok dari kriteria yang disebutkan. Direktur Riset & Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo memprediksi 4 lulusan SMA Taruna Nusantara yang mungkin akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto. Salah satunya AHY atau Agus Harimurti Yudoyono.

Selain itu, menurut Ibnu, banyak nama-nama yang diantaranya merupakan dua kader Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Prasetyo Hadi dan Sugiono. “Masih ada kandidat lain yang berasal dari Taruna Nusantara unsur Gerindra, seperti Sudaryono yang sekarang Wamentan dan Simon Aloysius yang saat ini menjabat Komisaris Utama Pertamina,” tuturnya.

Lebih lanjut, berikut nama-nama yang diprediksi oleh akan menjadi Menteri Kabinet Prabowo:

1. Meutya Hafid

Sebelum terjun di dunia politik, Meutya Hafid mengawali kariernya sebagai jurnalis. Ia bekerja di media televisi Metro TV. Saat menjadi jurnalis ini, Meutya Hafid bersama Budianto diculik sebuah kelompok yang menamakan diri Faksi Tentara Mujahidin Irak. Meutya pernah disandera di Irak ketika sedang bertugas.

Setelah itu, Meutya memutuskan untuk terjun ke dunia politik di Partai Golkar. Meutya resmi ditetapkan menjadi Ketua Komisi I DPR RI dalam rapat terbatas komisi di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 29 Oktober 2019.

2. AHY

Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY adalah putra sulung Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono. Setelah lulus dari AKMIL, AHY bergabung dengan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD).

Namun, AHY memutuskan mundur dari TNI AD pada September 2016 lalu. Ia purnatugas dengan pangkat terakhir Mayor AHY memasuki dunia politik saat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sylviana Murni dalam Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun, pasangan Agus-Silvy harus menerima kekalahan dari dua paslon lain yakni Ahok-Djarot dan Anies-Sandi yang melaju ke Pilgub putaran kedua.

Pada 15 Maret 2020, AHY dipilih dan berhasil menduduki posisi Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2020-2025. Ia mendapat dukungan dari 34 provinsi dan 514 Kabupaten serta Kota di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, AHY kemudian dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang juga dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Menkopolhukam besok, Rabu, 21 Februari 2024

3. Sudaryono

Dilansir dari laman sudaryono.id, Sudaryono merupakan Wakil Menteri Pertanian yang saat ini sedang menjabat. Sebelumnya pria yang biasa disapa Mas Dar ini pernah menjabat sebagai ketua DPD Partai Gerindra di wilayah Jawa Tengah. Ia juga menjabat di beberapa posisi diantaranya, sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA), CEO Garuda TV, CEO PT Indonesian Defense and Security Technologies, dan banyak lagi.

4. Simon Aloysius

Simon Aloysius Mantiri merupakan Komisaris Utama Pertamina yang menggantikan posisi dari Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Penunjukkan ini diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku Pertamina tahun 2024.

Simon juga orang dekat Prabowo Subianto, dia punya peranan penting dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 lalu. Simon tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bersama Pandu Patria Sjahrir dan 15 orang lainnya di bawah pimpinan Thomas A. Muliatna Djiwandono.

5. Oki Muraza

Dilansir dari Rumah Publikasi, Oki Muraza adalah peneliti di bidang teknik kimia yang juga sebagai former Associate Professor di King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM). Dirinya mendapatkan gelar PhD dalam bidang Teknik Kimia dari Technische Universiteit Eindhoven (TU Eindhoven) setelah sebelumnya memperoleh MSc dari Technische Universiteit Delft (TU Delft) dan Sarjana Teknik Kimia dari ITB.

6. Rachmat Kaimuddin

Dilansir dari MMA Global, Rachmat Kaimuddin adalah direktur PT Bukalapak, ia mendapat gelar sarjana dari Massachusetts Institute of Technology, Boston, dan gelar Magister Administrasi Bisnis dari Stanford University, California.

Rachmat memiliki riwayat di bidang perbankan selama bertahun-tahun. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Perencanaan PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018. Tahun 2014, ia menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di bank yang sama, hingga diangkat menjadi Direktur. Awal kariernya, Rachmat pernah bekerja sebagai Senior Associate di Boston Consulting Group.

