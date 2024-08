Biaya Kuliah Binus University 2025/2026 Kampus Jakarta hingga Malang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Bina Nusantara atau Binus University telah mengumumkan biaya pendidikan tahun akademik 2025/2026. Bagi calon mahasiswa baru yang ingin berkuliah di Kampus Binus Jakarta, Bekasi, Bandung, Malang, Semarang, atau Binus-ASO School of Engineering (BASE) di Tangerang Selatan mulai September 2025 dapat mempersiapkan diri mulai dari sekarang.

Biaya Kuliah Binus University 2025/2026

Melansir laman resminya, biaya pendidikan program sarjana (S1) di Binus University tahun akademik 2025/2026 meliputi biaya kuliah per semester, biaya laboratorium, biaya peralatan yang dibayarkan hanya satu kali, dan biaya sumbangan (DP3). Adapun biaya sumbangan (DP3) terdiri dari biaya normal dan beasiswa tes potensi keberhasilan studi (TPKS).

Biaya laboratorium di Kampus Jakarta, Bekasi, dan BASE dibayarkan mulai dari semester 1 hingga semester 4. Sementara biaya laboratorium di Kampus Bandung, Malang, dan Semarang hanya dibayarkan di semester 1.

Besaran biaya sumbangan dari beasiswa TPKS ditentukan berdasarkan hasil TPKS. Khusus Global Class, mahasiswa juga akan dikenakan biaya study abroad sebesar Rp 18.000.000 yang dibayarkan pada semester 4 dan biaya English Enrichment Program (bila ada).

Berikut rincian biaya studi S1 di Binus University tahun akademik 2025/2026 berdasarkan program studinya:

Kampus Jakarta

Artificial Intelligence, Cyber Security, Data Science, Computer Science, dan Game Application and Technology

Biaya kuliah semester 1: Rp 26.000.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 3.125.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 47.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 32.250.000.

Information Systems dan Business Analytics

Biaya kuliah semester 1: Rp 26.000.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 3.125.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 47.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 32.250.000.

Visual Communication Design (Animation, Creative Advertising, dan New Media), Film, serta Fashion

Biaya kuliah semester 1: Rp 26.600.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 3.125.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 50.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 37.500.000.

Business Creation

Biaya kuliah semester 1: Rp 23.100.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 4.250.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 45.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 33.750.000.

Global Business Marketing, Management, dan International Business Management

Biaya kuliah semester 1: Rp 23.100.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 2.125.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 45.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 33.750.000.

Accounting, Taxation, dan Finance

Biaya kuliah semester 1: Rp 23.100.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 2.125.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 45.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 33.750.000.

Communication (Marketing Communication dan Mass Communication)

Biaya kuliah semester 1: Rp 21.400.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 3.000.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 43.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 32.250.000.

D4 Hotel Management

Biaya kuliah semester 1: Rp 27.500.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 4.250.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 38.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0.

Tourism

Biaya kuliah semester 1: Rp 25.500.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 4.250.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 38.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0.

Law - Business Law dan Psychology

Biaya kuliah semester 1: Rp 22.700.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 2.125.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 43.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 32.250.000.

Chinese - Global Business Chinese, English - Creative Digital English, Japanese Popular Culture, dan International Relations

Biaya kuliah semester 1: Rp 21.400.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 2.00.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 41.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 30.750.000.

Primary Teacher Education

Biaya kuliah semester 1: Rp 23.400.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 1.900.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 38.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 28.500.000.

Architecture, Civil Engineering, dan Industrial Engineering

Biaya kuliah semester 1: Rp 21.800.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 3.500.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 43.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 32.250.000.

Computer Engineering

Biaya kuliah semester 1: Rp 23.000.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 3.500.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 43.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 32.250.000.

Food Technology dan Biotechnology

Biaya kuliah semester 1: Rp 21.800.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 4.250.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 47.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 35.250.000.

Double Program Computer Science and Mathematics serta Computer Science and Statistics

Biaya kuliah semester 1: Rp 26.000.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 3.125.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 47.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 35.250.000.

Double Program Digital Psychology (Psychology and Computer Science)

Biaya kuliah semester 1: Rp 22.700.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 2.125.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 43.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 32.250.000.

Master Track Program - Master of Management

Biaya kuliah semester 1: Rp 26.700.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 2.900.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 47.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 35.250.000.

Master Track Program - Master of Information Systems Management dan Master of Information Technology

Biaya kuliah semester 1: Rp 26.200.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 3.800.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 47.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 35.250.000.

Global Class Program - Computer Science

Biaya kuliah semester 1: Rp 32.600.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 3.125.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 47.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 35.250.000.

Global Class Program - International Business Management

Biaya kuliah semester 1: Rp 29.500.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 2.125.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 45.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 33.750.000.

Global Class Program - International Relations

Biaya kuliah semester 1: Rp 28.000.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 2.000.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 41.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 30.750.000.

Kampus Bekasi

Computer Science - Software Engineering dan Business Information Technology

Biaya kuliah semester 1: Rp 22.400.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 2.860.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 40.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 30.000.000.

Management, Business Management, dan Accounting

Biaya kuliah semester 1: Rp 20.300.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 1.860.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 40.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 30.000.000.

D4 Business Hotel Management

Biaya kuliah semester 1: Rp 26.200.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 4.250.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 40.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0.

Creative Communication

Biaya kuliah semester 1: Rp 19.700.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 2.860.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 40.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 30.000.000.

Psychology

Biaya kuliah semester 1: Rp 19.700.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 1.860.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 37.500.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 28.125.000.

Double Program Digital Business Innovation (Creativepreneurship and Information Systems)

Biaya kuliah semester 1: Rp 22.400.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 2.860.000.

Biaya peralatan: Rp 9.900.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 40.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 30.000.000.

Kampus Bandung

Computer Science, Interior Design, Visual Communication Design, dan Creativepreneurship

Biaya kuliah semester 1: Rp 16.600.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 8.500.000.

Biaya peralatan: Rp 4.200.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 26.800.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 20.100.000.

Double Program - Interactive Design and Technology (Visual Communication Design and Information Systems), Digital Business Innovation (Creativepreneurship and Information Systems), dan Digital Psychology (Psychology and Computer Science)

Biaya kuliah semester 1: Rp 16.600.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 8.500.000.

Biaya peralatan: Rp 4.200.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 26.800.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 20.100.000.

Kampus Malang

Computer Science, Interior Design, Visual Communication Design, Entrepreneurship - Business Creation, Communication, dan Public Relations

Biaya kuliah semester 1: Rp 15.400.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 7.200.000.

Biaya peralatan: Rp 4.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 18.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 13.500.000.

Double Program - Interactive Design and Technology (Visual Communication Design and Information Systems), Digital Business Innovation (Creativepreneurship and Information Systems), dan Digital Psychology (Psychology and Computer Science)

Biaya kuliah semester 1: Rp 15.400.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 7.200.000.

Biaya peralatan: Rp 4.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 18.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 13.500.000.

Kampus Semarang

Computer Science, Information Systems, Visual Communication Design, Digital Business, dan Smart Industrial Engineering

Biaya kuliah semester 1: Rp 12.800.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 5.600.000.

Biaya peralatan: Rp 3.600.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 14.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 10.500.000.

Double Program - Digital Psychology (Psychology and Computer Science)

Biaya kuliah semester 1: Rp 12.800.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 5.600.000.

Biaya peralatan: Rp 3.600.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 14.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0 - Rp 10.500.000.

Binus-ASO

Automotive and Robotics Engineering, Product Design Engineering, dan Business Engineering

Biaya kuliah semester 1: Rp 47.500.000.

Biaya laboratorium semester 1: Rp 2.625.000.

Biaya peralatan: Rp 10.500.000.

Biaya sumbangan (DP3) normal: Rp 24.000.000.

Biaya sumbangan (DP3) beasiswa TPKS: Rp 0.

