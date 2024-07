7 Kampus Negeri dengan Asrama Mahasiswa dan Biayanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia menyediakan asrama mahasiswa. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah, asrama mendukung perkembangan akademik mahasiswa dengan berbagai fasilitas yang memadai.

Kampus Negeri dengan Asrama Mahasiswa

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 10 PTN ternama yang menyediakan asrama dan informasi seputar kisaran biaya sewanya:

1. Universitas Indonesia (UI)

Asrama Mahasiswa UI memiliki visi menjadi tempat tinggal mahasiswa terbaik di Asia Tenggara pada 2030. Asrama UI untuk laki-laki memiliki beberapa tipe kamar, meliputi G (kapasitas 2 orang) dengan biaya sewa Rp 320.000 per bulan, H1 (2 orang) Rp 320.000, H1 (2 orang dan ber-AC) Rp 620.000, H2 (2 orang) Rp 520.000, H2 (2 orang dan ber-AC) Rp 1.220.000, sedangkan untuk perempuan hanya tipe kamar standar dengan biaya Rp 320.000.

2. Institut Teknologi Bandung (ITB)

Asrama ITB tersebar di beberapa lokasi, yaitu Asrama Sangkuriang, Asrama Kanayakan, Asrama Kidang Pananjung, Asrama Internasional, dan Asrama Jatinangor. Tarif sewa yang dibebankan berbeda-beda, misalnya untuk di Jatinangor, berkisar antara Rp 225.000 hingga Rp 450.000 per orang per bulan.

3. Institut Pertanian Bogor (IPB) University

Asrama mahasiswa IPB University terdiri dari Asrama Mahasiswa Tingkat I (asrama putra dan putri pendidikan kompetensi umum atau PKU) serta Asrama Mahasiswa Tingkat II (asrama kepemimpinan putra dan putri). Setiap kamar asrama diisi oleh dua orang mahasiswa, kecuali Gedung Asrama Putri (A5) yang dihuni oleh tiga orang.

Tarif sewa kamar Asrama Mahasiswa Tingkat I adalah Rp 1.750.000 per mahasiswa per tahun. Sementara biaya pelayanan penggunaan Asrama Mahasiswa Tingkat I yang telah mengalami renovasi atau Gedung A2 sebesar Rp 2.000.000 per mahasiswa per tahun.

4. Universitas Gadjah Mada (UGM)

UGM Residence selaku pengelola asrama mahasiswa UGM menyediakan delapan unit hunian yang dapat menampung lebih dari 2.000 orang. Asrama putra terdiri dari Darmaputera Baciro, Darmaputera Karanggayam, dan Darmaputera Santren. Sementara asrama mahasiswa UGM meliputi Ratnaningsih Bulaksumur, Ratnaningsih Sagan, Ratnaningsih Kinanti 1, Ratnaningsih Kinanti 2 & 3, serta Ratnaningsih Sendowo.

Biaya sewa tahunan hunian bagi mahasiswa di UGM berbeda-beda tergantung unit dan lantai. Berikut rinciannya:

- Darmaputera Baciro

Borobudur lantai 1 (WNI: Rp 1.430.000 dan WNA: Rp 2.035.000), Borobudur lantai 2 (WNI: Rp 1.210.000 dan WNA: Rp 1.870.000), Borobudur lantar 3 (WNI: Rp 660.000 dan WNA: Rp 1.265.000), Prambanan (WNI: Rp 495.000 dan WNA: Rp 1.100.000), Mendut (WNI: Rp 385.000 dan WNA: Rp 825.000), serta Boko lantai 3 (WNI: Rp 385.000 dan WNA: Rp 935.000).

- Darmaputera Karanggayam

Pinus dan Cendana

Lantai I (WNI: Rp 500.000 dan WNA: Rp 880.000), lantai II (WNI: Rp 500.000 dan WNA: Rp 880.000), lantai III (WNI: Rp 425.000 dan WNA: Rp 770.000), serta lantai IV (WNI: Rp 425.000 dan WNA: Rp 770.000).

Akasia dan Cendana

Lantai I (WNI: Rp 715.000 dan WNA: Rp 1.320.000), lantai II (WNI: Rp 715.000 dan WNA: Rp 1.320.000), lantai III (WNI: Rp 660.000 dan WNA: Rp 1.100.000), serta lantai IV (WNI: Rp 660.000 dan WNA: Rp 1.100.000).

Darmaputera Santren

Lantai II (WNI: Rp 660.000 dan WNA: Rp 1.045.000), lantai III (WNI: Rp 660.000 dan WNA: Rp 1.045.000), lantai IV (WNI: Rp 550.000 dan WNA: Rp 880.000), serta lantai V (WNI: Rp 500.000 dan WNA: Rp 880.000).

Ratnaningsih Bulaksumur

Lantai 1 (WNI: Rp 715.000 dan WNA: Rp 1.045.000), lantai 2 (WNI: Rp 625.000 dan WNA: Rp 1.045.000), serta lantai 3 (WNI: Rp 550.000 dan WNA: Rp 880.000).

Ratnaningsih Sagan

Lantai I ber-AC (WNI: Rp 1.250.000 dan WNA: Rp 1.750.000), lantai I dan II - 2 bed (WNI: Rp 550.000 dan WNA: Rp 990.000), serta lantai I dan II - 3 bed (WNI: Rp 425.000 dan WNA: Rp 880.000).

Ratnaningsih Kinanti 1

Lantai II (WNI: Rp 1.430.000 dan WNA: Rp 1.760.000), lantai III (WNI: Rp 775.000 dan WNA: Rp 990.000), lantai IV (WNI: Rp 775.000 dan WNA: Rp 990.000), lantai V (WNI: Rp 775.000 dan WNA: Rp 990.000), lantai VI (WNI: Rp 775.000 dan WNA: Rp 990.000), serta lantai VII (WNI: Rp 775.000 dan WNA: Rp 990.000).

Ratnaningsih Kinanti 2 & 3

Lantai I ber-AC (WNI: Rp 1.350.000 dan WNA: Rp 1.760.000), lantai II (WNI: Rp 660.000 dan WNA: Rp 1.045.000), lantai III (WNI: Rp 625.000 dan WNA: Rp 1.045.000), lantai IV (WNI: Rp 550.000 dan WNA: Rp 935.000), serta lantai V (WNI: Rp 500.000 dan WNA: Rp 935.000).

Ratnaningsih Sendowo

Lantai I ber-AC (WNI: Rp 1.350.000 dan WNA: Rp 1.760.000), lantai III ber-AC (WNI: Rp 1.350.000 dan WNA: Rp 1.760.000), lantai IV (WNI: Rp 750.000 dan WNA: Rp 990.000), lantai V (WNI: Rp 750.000 dan WNA: Rp 990.000), lantai VI (WNI: Rp 750.000 dan WNA: Rp 990.000), serta lantai VII (WNI: Rp 750.000 dan WNA: Rp 990.000).

5. Universitas Sebelas Maret

Asrama UNS terdiri dari dua tipe kamar tidur, yaitu single (untuk satu orang) dan sharing (untuk dua orang). Berikut rincian harga sewa Asrama Mahasiswa UNS per kamar per bulan:

C (laki-laki) lantai 2 (1 orang): Rp 350.000.

C (laki-laki) lantai 2 (2 orang): Rp 450.000.

C (laki-laki) lantai 3 (1 orang): Rp 300.000.

C (laki-laki) lantai 3 (2 orang): Rp 400.000.

C (laki-laki) lantai 4 dan 5 (1 orang): Rp 250.000.

C (laki-laki) lantai 4 dan 5 (1 orang): Rp 350.000.

DA (laki-laki) lantai 2 (1 orang): Rp 750.000.

DA (laki-laki) lantai 2 (2 orang): Rp 800.000.

DA (laki-laki) lantai 3 (1 orang): Rp 700.000.

DA (laki-laki) lantai 3 (2 orang): Rp 750.000.

DA (laki-laki) lantai 4 dan 5 (1 orang): Rp 650.000.

DA (laki-laki) lantai 4 dan 5 (2 orang): Rp 700.000.

DB (laki-laki) lantai 2 (1 orang): Rp 500.000.

DB (laki-laki) lantai 2 (2 orang): Rp 600.000.

DB (laki-laki) lantai 3 (1 orang): Rp 450.000.

DB (laki-laki) lantai 2 (2 orang): Rp 550.000.

DB (laki-laki) lantai 4 dan 5 (1 orang): Rp 400.000.

DB (laki-laki) lantai 4 dan 5 (2 orang): Rp 500.000.

E ber-AC (perempuan) lantai 1 (1 orang): Rp 1.000.000.

E ber-AC (perempuan) lantai 1 (2 orang):Rp 1.200.000.

E (perempuan) lantai 2 (1 orang): Rp 800.000.

E (perempuan) lantai 2 (2 orang): Rp 900.000.

E (perempuan) lantai 3 (1 orang): Rp 750.000.

E (perempuan) lantai 3 (2 orang): Rp 850.000.

E (perempuan) lantai 4 dan 5 (1 orang): Rp 700.000.

E (perempuan) lantai 4 dan 5 (2 orang): Rp 800.000.

6. Universitas Airlangga (Unair)

Unair menyediakan asrama mahasiswa yang telah berdiri sejak 2019. Biaya sewa bulanan asrama putra berbeda-beda tergantung kapasitas kamar dan fasilitas AC, yaitu Rp 800.000 (kapasitas 3 orang) untuk kamar ber-AC, serta Rp 1.400.000 (kapasitas 1 orang), Rp 700.000 (kapasitas 2 orang), dan Rp 475.000 (kapasitas 3 orang) untuk kamar non-AC.

Sementara tarif sewa bulanan per orang asrama putri terdiri atas Rp 1.800.000 (kapasitas 1 orang), Rp 900.000 (kapasitas 2 orang), dan Rp 600.000 (kapasitas 3 orang).

7. Universitas Brawijaya (UB)

UB menawarkan tiga jenis asrama yang memiliki total 358 kamar dan tujuh gedung. Hunian tersebut meliputi Asrama Griya yang diisi maksimal dua orang per kamar, Rusunawa UB yang dihuni maksimal tiga orang per kamar, dan Rusunawa Kampus II Dieng dengan kapasitas empat orang per kamar.

Biaya sewa tahunan Asrama Griya berbeda-beda tergantung letak lantai, yaitu kamar lantai 1 (Rp 10.800.000), kamar lantai 2 (Rp 10.320.000), kamar lantai 3 (Rp 10.080.000), dan kamar lantai 4 (Rp 9.840.000). Sementara tarif sewa Rusunawa UB kamar lantai 2 sebesar Rp 15.120.000, kamar lantai 3 Rp 14.760.000, dan kamar lantai 4 Rp 14.220.000, serta Rusunawa Kampus II Dieng sebesar Rp 17.040.000.

MELYNDA DWI PUSPITA

