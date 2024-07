PAN Sebut Andika Perkasa Bisa Jadi Pesaing Tangguh Jika Maju Pilgub Jateng atau Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional atau PAN Dradjad H. Wibowo angkat bicara soal peluang mantan Panglima TNI Andika Perkasa maju di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah atau Pilgub Jateng. Dradjad menyebut PAN beserta Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengakui kapabilitas Andika sebagai calon gubernur.

"Harus diakui, menjadi cagub di DKI atau Jateng, dia akan menjadi pesaing yang sangat tangguh bagi siapa pun," kata Dradjad dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Selasa, 2 Juli 2024.

Adapun Andika Perkasa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digadang-gadang akan menjadi penantang Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi yang diusung oleh KIM.

Dradjad juga menyebut bahwa KIM tak meremehkan pengaruh Andika untuk maju di Pilgub Jateng. "Sekarang elektabilitasnya (Andika) memang belum terlihat. Tapi begitu maju, elektabilitasnya berpotensi naik cepat," ujarnya.

Meski begitu, Dradjad mengatakan KIM memiliki keunggulan dalam mengusung Ahmad Luthfi. Menurut dia, sosialisasi Ahmad Luthfi yang lebih awal membuat elektabilitasnya terlanjur tinggi karena lebih dikenal masyarakat.

"Waktu adalah faktor yang sulit dikalahkan. Time is on our side," kata Drajad.

Saat ditanya soal siapa calon wakil gubernur yang akan mendampingi Luthfi, Dradjad enggan menjawab. Namun, dia menegaskan bahwa KIM tetap mengedepankan strategi yang lebih komprehensif untuk memenangkan Ahmad Luthfi. "Tapi kita tunggu saja siapa cagub pesaingnya nanti," kata dia.

Juru bicara PDIP Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim sebelumnya menilai Andika Perkasa akan lebih unggul jika maju di Pilgub Jateng melawan Ahmad Luthfi. Meski PDIP belum menggelar survei untuk mengukur elektabilitas, Chico optimistis Andika akan lebih unggul jika menghadapi Luthfi.

"Kalau dilihat dari segi CV (curriculum vitae) tentu Jenderal Andika yang pernah menjadi Panglima TNI lebih unggul," kata Chico dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Senin, 1 Juli 2024.

Walau begitu, Chico menegaskan Andika belum resmi diusung partainya dan mengingat masih ada kader lain PDIP yang dipertimbangkan.

Adapun sederet sosok lain yang juga dikabarkan akan maju di Pilgub Jateng meliput Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, dan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

"Semua tokoh punya kelebihannya masing-masing. Unggul di satu sisi, tapi bisa tidak unggul di bidang lain," kata Chico.

Chico menjelaskan nama-nama yang masuk dalam radar PDIP untuk maju bakal calon gubernur Jateng memiliki potensi yang seimbang untuk sama-sama dipilih. Dia menyebut bahwa meski Puan, Bambang, dan Utut sudah pernah menjadi anggota DPR, mereka tetap berpeluang maju di Pilgub Jateng. "Sama besarnya peluangnya. Kami tidak melihat dari sisi itu," ujarnya.

