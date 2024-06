Diusung PKS Maju di Pilgub Jakarta 2024, Inilah Profil Sohibul Iman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan akan mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan partai memilih Sohibul lantaran ia dianggap sebagai sosok yang berintegritas dan memiliki kapasitas mumpuni.

Profil Sohibul Iman

Sebelum menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman pernah memimpin PKS pada periode 2015-2020. Selama kepemimpinannya, PKS mengalami peningkatan perolehan suara dan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat secara signifikan.

Menurut Mabruri, selama kepemimpinan Sohibul, perolehan suara PKS di DPR meningkat. "Dari 8,46 juta suara atau 6,77 persen di 2014 menjadi 11,49 juta suara atau 8,21 persen di 2019, atau meningkat dari 40 kursi di 2014 menjadi 50 kursi di 2019," kata Mabruri.

Pencapaian Sohibul selama memimpin PKS telah teruji dalam menaikkan kelas PKS di panggung politik. Di samping itu, Sohibul terpilih menjadi anggota DPR sebanyak tiga kali, yaitu pada periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2024-2029.

Di bidang pendidikan, Sohibul juga dikenal sebagai seorang teknokrat dan cendekiawan muslim. Sebelum aktif di politik, kata Mabruri, Sohibul pernah mengabdi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi.

Dikutip dari laman resmi PKS, ia pernah menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina, Jakarta. Selain itu, sebagai konsultan hak paten di Amroos Law Consultant, Sohibul telah banyak menangani drafting, penelusuran, dan aplikasi hak paten dari berbagai perusahaan dalam dan luar negeri.

Ia juga pernah aktif di berbagai organisasi, seperti Institute for Science and Technology Studies (ISTECS), Yayasan Pendidikan Nurul Fikri (YPNF), Program Pembinaan SDM Strategis Nurul Fikri, Hokuriku Scientific Forum (HSF), Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Yayasan Inovasi Teknologi (YIT).

Riwayat pendidikan Sohibul Iman

- 2004: Ph.D. dari Graduate School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)

- 1994: Master of Engineering dari Takushoku University, Tokyo

- 1992: Bachelor of Engineering dari Waseda University, Tokyo

- 1987–1988: Kursus Bahasa Jepang di Center for Foreign Language Studies, Takushoku University, Tokyo.

NOVALI PANJI NUGROHO | PKS.ID

