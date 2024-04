Cerita Peserta UTBK 2024 Hari Pertama: Fokus Siapkan Mental

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari pertama Ujian Tulis Berbasis Komputer atau UTBK untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT tahun 2024 dilaksanakan pada hari ini, Selasa, 30 April 2024. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) menjadi salah satu lokasi pelaksanaan ujian.

Berdasarkan pantauan Tempo di UPN, Kampus Pondok Labu, Jakarta Selatan, pukul 06.30 WIB, masih terdapat sejumlah peserta UTBK yang berdatangan. Beberapa dari mereka datang sendiri atau diantar oleh orang tuanya. Sementara melalui kesaksian salah satu panitia yang berjaga, Kampus UPN Pondok Labu sudah mulai didatangi peserta sejak pukul 04.30 WIB.

Sebagai salah satu lokasi pusat UTBK di Jakarta, UPNVJ memang menjadi salah satu lokasi favorit bagi peserta dari area Jabodetabek. “Soalnya (UPN) paling deket. Jadi sama temen-temen janjian pilih lokasi di sini,” ujar salah satu peserta UTBK, Nadira. Seminggu sebelum ujian, dia mengatakan sudah melakukan survei lokasi.

Perempuan asal Tangerang itu juga mengaku sudah mempersiapkan UTBK sejak awal kelas 12 atau SMA kelas 3. Dia mengambil les atau bimbel agar persiapannya maksimal. “Kalo sebulan terakhir ya review catatan, materi, soal-soal, terus ngerjain TO (try out),” kata dia.

Sementara h-1 ujian, Dira mengaku fokus mempersiapkan mental untuk ujian. “Nyoba enggak dibawa stress, siapin mental, biar hari ini bisa mikir,” ujarnya.

Diketahui, hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan UTBK SNBT tahun ini. UTBK dijadwalkan berlangsung pada 30 April, dan 2-7 Mei 2024 untuk gelombang pertama. Sedangkan, gelombang kedua dilaksanakan pada 14-20 Mei 2024.

Dikutip dari laman resmi UPNVJ, jumlah peserta di UPNVJ Pondok Labu adalah 630 orang per sesi dan 1.260 orang per hari. Sedangkan, pada lokasi UPNVJ Limo Depok, terdapat 200 orang per sesi dan 400 orang per hari.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Koordinator Pelaksana UTBK UPNVJ , Fajar Nugroho, berharap pelaksanaan UTBK tahun ini bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya dan tidak ada kendala berarti.

“Segala Persiapan sudah dilakukan secara maksimal, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik dan semua bisa berjalan lancar tidak ada kendala yang berarti,” kata Fajar.

Dia juga mengimbau para peserta bisa mengikuti peraturan baik dari segi dokumen yang wajib dibawa, pakaian yang dikenakan hingga antisipasi waktu ujian agar tidak terjadi keterlambatan waktu tiba di lokasi ujian.

“Imbauan untuk para peserta untuk memperhatikan betul lokasi ujian, karena kita terdapat dua lokasi ujian. Pastikan berkas ujian terbawa, pakaian juga harus sesuai dan pastikan datang di lokasi 1 jam sebelum pelaksanaan ujian” ujarnya.

Pilihan Editor: Pelaksanaan UTBK di UI, Simak Lokasi dan Aturannya