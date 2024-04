Jokowi Percaya Prabowo akan Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meyakini kerja sama Indonesia dan Singapura akan semakin kuat di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi menyoroti pergantian posisi Perdana Menteri Singapura, dari Lee Hsien Loong ke Lawrence Wong juga akan berimbas baik bagi kemitraan kedua negara.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan yang baru kerja sama yang saling menguntungkan akan terus kita perkuat,” ucap Jokowi, dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden, Senin, 29 April 2024.

Jokowi menerima lawatan Lee di Istana Kepresidenan Bogor hari ini. Ini merupakan Indonesia - Singapore Leaders’ Retreat ke tujuh selama kepemimpinan Lee dan Presiden.

Dalam keterangan pers bersama usai pertemuan bilateral, Jokowi menyebut kunjungan PM Lee merupakan sinyal kuat bagi kontinuitas kerja sama Singapura dan Indonesia. Kepala negara mencatat ada sejumlah bidang yang dibahas bersama Lee, seperti politik-pertahanan, ekonomi hijau-investasi, sosial-budaya, hingga isu kawasan ASEAN.

Lee mengatakan anjangsana dia ke Bogor merupakan momen istimewa, sebab kedua pemimpin sama-sama akan purna tugas pada tahun ini. Dia menyebut selama satu dekade terakhir, kerja sama Singapura dan Indonesia mencapai kemajuan luar biasa.

Lee mencatat selama satu tahun terakhir investasi Negeri Singa ke Indonesia bisa mencapai 74 miliar dolar Singapura.

PM Lee akan menghabiskan sisa masa jabatannya sebelum digantikan Wakil Perdana Menteri Lawrence Wong pada 15 Mei 2024. Sementara pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, akan menandai akhir dari pemerintah Jokowi.

Jokowi turut menyampaikan apresiasi kepada PM Lee dan jajaran kabinetnya. Menurut Presiden Jokowi, kerja sama Indonesia dan Singapura telah berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan PM Lee.

Usai pertemuan bilateral, Jokowi dan Lee menyaksikan dua penandatangan nota kesepahaman atau MoU concerning Community Empowerment in Mangrove Ecosystem dan Indonesia-Singapore Joint Update on Defence Cooperation (JUDC).

Lawrence dan Prabowo, yang saat ini aktif sebagai Menteri Pertahanan, ikut menemani Jokowi dan Lee dalam pertemuan bilateral. Keduanya bahkan secara khusus ikut berbincang bersama Jokowi dan Lee di beranda Istana Negara Bogor.

