Jelang Pernikahan Anaknya, Bamsoet Gelar Pengajian dan Siraman

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, bersama keluarga menyelenggarakan prosesi pengajian dan siraman menggunakan adat Sunda untuk putri ke limanya, Saras Shintya Putri atau Cacha yang akan menikah dengan Avicenna Athalla Zaki Ghani Alli atau Athalla, pada Sabtu, 20 April 2024.

Prosesi pengajian dan siraman patut dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan nasional budaya bangsa yang beragama. Didalamnya, terdapat banyak simbol dan makna seperti memohon berkah dan rahmat agar calon pengantin dan keluarganya dibersihkan dari berbagai cobaan menjelang pernikahan. Budaya ini juga mengandung simbol pembersihan fisik dan mental calon mempelai sebelum resmi menjadi pasangan suami istri.

"Sebagai bagian dari ikhtiar menyempurnakan ajaran agama Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Karenanya, mohon doa restu agar proses pernikahan Cacha dan Athalla diberikan kelancaran,” kata Bamsoet selepas prosesi pengajian dan siraman, di Jakarta, Kamis, 18 April 2024.

Bamsoet menjelaskan, mengantarkan putra dan putrinya menuju gerbang pernikahan merupakan hal yang sangat membahagiakan. Menjadikan salah satu tugas dan kewajibannya sebagai orang tua telah paripurna, sehingga anak-anak bisa memulai kehidupan pribadinya secara mandiri.

"Alhamdulilah hampir di setiap tahunnya saya bisa mengantarkan putra dan putri menuju gerbang pernikahan. Dari total delapan anak saya, sudah lima anak yang menikah. Sabtu besok Cacha yang akan menikah, menjadikan 6 anak saya telah memasuki gerbang pernikahan," ujarnya.

Bamsoet menerangkan, Cacha merupakan anak kelima dari delapan bersaudara. Cacha lulus cumlaude dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi pada Economic Law dan akan melanjutkan gelar Masternya di King's College London pada tahun ini. Cacha juga meraih Top 9 Teams on ALSA International Mediation Competition 2022, Coordinator of Event for the 2nd Best ALSA Care and Legal Coaching Clinic 2020, serta Vice Project Officer of Techonomy Masterclass 2020 BLS FH UI.

Selain memiliki beberapa usaha seperti cafe SCHA Brasserie, Parle Cafe Senayan Park, Thamarin Cafe, dan PT Delapan Askara Group, Cacha juga menjadi Marcom Blackstone Garage. Saat ini Cacha aktif menekuni dunia balap drifting dengan menjadi drifter.

“Alhamdulilah ia bisa menemukan sendiri jodohnya, Athalla yang berprofesi sebagai associate pada SSEK Law Firm, yang merupakan putra dari Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Ary Zulfikar," kata Bamsoet.(*)