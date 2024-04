UIN Jakarta Masuk Peringkat QS WUR 2024 Klaster Theology, Divinity dan Religious Studies

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menempati peringkat 101-140 internasional pada pemeringkatan QS World University Ranking (QS WUR) 2024 untuk klaster Theology, Divinity & Religious Studies. UIN Jakarta menempati posisi ke-122 dan sekaligus sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN yang masuk dalam pemeringkatan.

Berdasarkan rilis QS World University Rankings by Subject 2024 yang dipublikasi pada 10 April 2024, perolehan ranking 101-140 pada bidang tersebut didasarkan pada empat indikator penilaian. UIN bertengger pada peringkat 101 dunia dengan memperoleh skor academic reputation (52.9), citations per paper (89.3), employer reputation (48), dan H-indeks citations (74.7).

Rektor UIN Jakarta Asep Saepudin Jahar mengatakan, prestasi ini mengantarkan UIN Jakarta setara dengan banyak universitas kelas dunia dari berbagai kawasan. Misalnya, University of Freiburg Jerman, Cornell University, Goethe-University Frankfurt am Main, Seoul National University, dan Universitat Leipzig.

Dari dalam negeri, hanya Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) yang membersamai UIN Jakarta dalam pemeringkatan tersebut. UGM menempati posisi ke-61 dan UI berada pada peringkat 130.

Sementara untuk peringkat lima terbaik QS World University Rankings 2024 untuk subjek Theology, Divinity & Religious Studies. Secara berurutan posisi tersebut ditempati oleh Harvard University, University of Oxford, University of Notre Dame, University of Cambridge, Eberhard Karls Universitat Tubingen. KU Leuven, Durham University, University of Chicago, Duke University, dan The University of Edinburgh.

Asep menyampaikan syukur dan apresiasi tinggi atas kerja keras seluruh elemen sehingga berbagai aspek yang menjadi indikator perangkingan terpenuhi. “Syukur Alhamdulillah kita ucapkan dimana Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriyah ini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masuk ke dalam peringkat QS World University Rankings 2024 pada subjek Theology, Divinity & Religious Studies,” ujarnya dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu, 17 April 2024.

Apresiasi yang sama juga ditujukan kepada pimpinan Kementerian Agama sehingga UIN Jakarta bisa mewakili kelompok PTKIN dalam perankingan tersebut. “Pencapaian ini juga tidak lepas dari dukungan Kementerian Agama RI sehingga UIN Jakarta bisa mewakili kelompok perguruan tinggi keagamaan Islam di pemeringkatan tersebut,” kata Asep.

Ketua Tim Gugus Tugas World Class University UIN Jakarta Maila Dinia Husni Rahiem mengungkapkan, pemeringkatan QS World University Ranking pada subjek terkait merupakan kali pertama diikuti UIN Jakarta. Menurut dia, prestasi ini juga menempatkan UIN Jakarta sebagai satu-satunya PTKIN yang masuk dalam sistem pemeringkatan QS Ranking.

Pencapaian QS WUR untuk subjek ini, lanjut Maila merupakan hasil kinerja seluruh fakultas dengan bidang ilmu terkait seperti Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dirasat Islamiyah, Fakultas Syariah dan Hukum dan lainnya. Sebab, lebih dari setengah publikasi ilmiah universitas berasal dari kelompok sosial dan kemanusiaan yang berfokus pada teologi Islam, studi agama-agama, dan lainnya.

“Ke depan, diharapkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus menjadi perguruan tinggi unggul kelas dunia pada berbagai bidang ilmu lainnya, seperti ilmu komputer, pendidikan, sains, psikologi, politik, kesehatan, kedokteran dan lainnya,” kata Maila.

Adapun pencapaian ini sejalan dengan program internasionalisasi UIN Jakarta. Untuk tugas tersebut, Rektor UIN Jakarta Asep Saepudin Jahar, membentuk gugus tugas World Class University (WCU) di bawah kordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik Ahmad Tholabi Kharlie.

Salah satu tugas utama tim ini, yaitu mendorong peningkatan kualitas dan kinerja kelembagaan akademik UIN Jakarta sehingga setara dengan kampus kelas dunia. Ke depan, tim ini akan berupaya mendorong UIN Jakarta dapat menempati ranking 127 QS Southeast Asia Ranking, dan 751-800 QS Asia Ranking.

Untuk merealisasikan target tersebut, pimpinan dan sivitas UIN Jakarta terus berkomitmen memperluas kolabrasi internasional dalam penelitian dan pengajaran, termasuk mempromosikan mobilitas akademik. Upaya lainnya, penyelenggaraan program dosen tamu inbound dan outbound, termasuk mahasiswa yang belajar di kampus di luar negeri dan sebaliknya. "Di saat yang sama, UIN Jakarta terus meningkatkan publikasi internasional dan partisipasi dalam forum ilmiah global," kata Maila.

