Pendaftaran Seleksi Mandiri UGM 2024 Dibuka Hari Ini, Cek Syarat, Biaya, dan Jadwalnya

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri computer based test (CBT). Pendaftaran calon peserta sudah dibuka mulai hari ini, Rabu 17 April hingga 7 Mei 2024 mendatang.

Pendaftaran pun dapat dilakukan secara daring melalui tautan um.ugm.ac.id. Dilansir dari situs resminya, seleksi mandiri Ujian Masuk – Computer Based Test UGM (UM CBT UGM) merupakan jalur seleksi yang menggunakan kombinasi nilai/skor UM CBT UGM dan nilai/skor hasil UTBK-SNBT.

Jalur yang dahulu dikenal sebagai Utul UGM ini dibuka untuk memberikan kesempatan pada lulusan SMA/MA/SMK/sederajat dan lulusan Paket C mengikuti seleksi menjadi calon mahasiswa UGM dengan memilih dua program studi pada program sarjana dan/atau program sarjana terapan.

Tiga Jenis Kelompok Ujian

Terdapat tiga jenis kelompok ujian untuk seleksi mandiri UGM 2024. Setiap calon peserta hanya dapat memilih dan mengikuti salah satu kelompok ujian. Ketiga kelompok ujian UM CBT UGM tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kelompok ujian sains dan teknologi (saintek).

2. Kelompok ujian sosial dan humaniora (soshum).

3. Kelompok ujian campuran (saintek dan soshum).

Jadwal Seleksi Mandiri UGM 2024

Agar tidak tertinggal informasi mengenai UM CBT UGM, peserta perlu mengetahui jadwal seleksinya. Dilansir dari situs resmi UGM, berikut jadwal seleksi mandirinya:

- Pendaftaran: 17 April-7 Mei 2024

- Pelaksanaan UM UGM-CBT

Pekanbaru: Akan diumumkan kemudian

Medan: Akan diumumkan kemudian

Makassar: Akan diumumkan kemudian

Balikpapan: Akan diumumkan kemudian

Kupang: Akan diumumkan kemudian

Yogyakarta:

- Gelombang 1: 11-14 Juni 2024

- Gelombang 2: 2-4 Juli 2024

Jakarta: 30 Juni-4 Juli 2024

- Pengumuman Hasil Seleksi: 9 Juli 2024

- Registrasi: 11-15 Juli 2024

Syarat Pendaftaran UM UGM CBT 2024

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar UM CBT UGM. Berikut beberapa syarat pendaftarannya:

Syarat Umum

1. Sedang menempuh kelas terakhir SMA/MA/SMK/sederajat atau Paket C yang akan lulus pada tahun berjalan dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli pada tahun berjalan).

2. Lulusan SMA/MA/SMK/sederajat dua tahun terakhir atau lulusan Paket C dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli pada tahun berjalan)

3. Memiliki prestasi akademik baik dan konsisten.

4. Memiliki surat keterangan sedang menempuh kelas 12 (dua belas) atau surat keterangan lulus bagi calon peserta yang berada di kelas terakhir SMA/MA/SMK/sederajat atau Paket C yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel dari sekolah/lembaga penyelenggara Paket C yang sah; atau

5. Memiliki ijazah bagi calon peserta lulusan SMA/MA/SMK/sederajat atau lulusan Paket C dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Syarat Khusus

1. Lulusan SMA/MA/SMK/sederajat atau lulusan Paket C dalam dua tahun terakhir dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun per 1 Juli pada tahun berjalan dengan dibuktikan ijazah.

2. Lulusan SMA/MA/SMK/sederajat atau lulusan Paket C pada tahun berjalan, dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun per 1 Juli pada tahun berjalan, telah memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel dari sekolah/lembaga penyelenggara Paket C yang sah.

3. Mengikuti dan memiliki skor UTBK-SNBT pada tahun berjalan.

Dokumen yang Diperlukan

1. Ijazah (untuk lulusan Tahun 2024, 2023 dan 2022) atau Surat Keterangan Lulus/SKL (untuk lulusan Tahun 2024 yang belum memperoleh ijazah).

2. Kartu Peserta UTBK-SNBT Tahun 2024.

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Izin Mengemudi (SIM).

Catatan: dokumen tersebut diunggah dalam bentuk pdf hasil scan dan harus berukuran minimal 150 hingga maksimal 800 kb. Dokumen dibutuhkan untuk keperluan verifikasi dokumen dan harus bisa dibaca dengan jelas.

Biaya Seleksi Mandiri UGM 2024

Biaya seleksi Mandiri UGM 2024 dibedakan berdasarkan lokasi ujian dan kelompok ujian yang diikuti. Berikut besaran biaya pendaftaran seleksi UM-CBT UGM:

Lokasi Ujian di Yogyakarta

- Saintek/Soshum: Rp 325 ribu

- Campuran: Rp 350 ribu

Lokasi Ujian di Pekanbaru, Medan, Jakarta, Balikpapan, Makassar, Kupang

Saintek/Soshum: Rp 550 ribu

Cara Pendaftaran UM UGM CBT 2024

1. Buat akun pendaftaran melalui laman https://um.ugm.ac.id/pendaftaran.

2. Isi data dan pilih dua program studi pada program sarjana (S1) dan/atau sarjana terapan (D4).

3. Mengunggah semua dokumen yang menjadi syarat.

4. Membayar biaya pendaftaran.

5. Melihat penetapan sesi UM UGM CBT 2024 (hari, tanggal, sesi).

6. Mencetak bukti peserta UM UGM CBT.

7. Mencetak kartu ujian UM UGM CBT pada H-3 pelaksanaan ujian (mulai pukul 15.00 WIB).

8. Mengikuti UM UGM CBT 2024 sesuai jadwal yang tertera di kartu ujian.

9. Melihat pengumuman hasil seleksi pada tanggal 9 Juli 2024.

