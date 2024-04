Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka pendaftaran peserta didik baru atau taruna pada satuan pendidikan tinggi vokasi di lingkungan KPP tahun ajaran 2024/2025. Penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui jalur umum dan jalur khusus sesuai persyaratan yang berlaku.

Jalur khusus adalah pendaftar yang berasal dari Anak Pelaku Utama atau APU bidang kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, petambak garam, serta pemasar hasil perikanan. Adapun jalur umum merupakan sistem seleksi penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan lingkup KKP bagi pendaftar yang berasal dari masyarakat umum dengan biaya pendidikan mandiri.

Satuan pendidikan tinggi vokasi, yaitu 10 satuan pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan Non Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Non PK-BLU) dan 1 (satu) satuan pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan PK-BLU. Satuan pendidikan tinggi vokasi non PK-BLU menyelenggarakan pendidikan program Diploma Satu, Diploma Tiga, dan Diploma Empat/Sarjana Terapan.

Kuota penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan non BLU adalah 100% jalur khusus bagi APU. Khusus taruna kategori APU, tidak akan dikenakan biaya pendidikan alias gratis karena didanai oleh APBN.

Sementara satuan pendidikan tinggi vokasi PK-BLU menyelenggarakan program diploma Tiga. Adapun jalur penerimaan peserta didik pada Politeknik KP Sidoarjo meliputi jalur umum sebesar 80% dan jalur dengan kuota 20%.

Tertarik jadi Taruna KKP? Melansir laman Pentaru KKP, berikut syarat, cara daftar, serta pilihan program yang disediakan untuk taruna KKP 2024.

Persyaratan Taruna KKP 2024

1. Jalur Khusus

- Merupakan anak pelaku utama seperti anak nelayan, pengolah ikan, petambak ikan, pembudidaya ikan, dan pemasar hasil ikan.

- Mengunggah ijazah terakhir/surat keterangan telah mengikuti ujian akhir/rapor semester 5.

- Mengunggah Kartu Keluarga (KK).

- Mengunggah akta kelahiran.

- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 125 ribu dan biaya seleksi Rp 150 ribu.

- Mengunggah bukti transfer biaya pendaftaran.

- Mengunggah surat pernyataan diri.

- Mempunyai nomor KUSUKA (identitas tunggal pelaku utama kelautan dan perikanan) atau dokumen relevan.

2. Jalur Umum

- Mengunggah ijazah terakhir/surat keterangan telah mengikuti ujian akhir/rapor semester 5.

- Mengunggah Kartu Keluarga (KK).

- Mengunggah akta kelahiran.

- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 125 ribu dan biaya seleksi Rp 150 ribu.

- Mengunggah bukti transfer biaya pendaftaran.

- Mengunggah surat pernyataan diri.

Cara Daftar Taruna KKP 2024

1. Buka laman https://pentaru.kkp.go.id/.

2. Membuat akun dengan NIK dan nomor handphone.

3. Setelah buat akun, pilih Jalur Khusus atau Jalur Umum beserta program yang diminati.

4. Membayar biaya pendaftaran.

5. Melengkapi form pendaftaran dan unggah berkas administrasi.

6. Jika data yang dimasukkan salah, peserta bisa melakukan perbaikan berkas administrasi.

7. Peserta menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi. Jika dinyatakan lolos akan lanjut ke tahap seleksi berikutnya.

