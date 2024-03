Astra Gandeng Raline Shah Sebagai Juri Tamu di 15th SATU Indonesia Awards 2024

Iklan

INFO NASIONAL – Grup Astra menggandeng Pegiat Seni, Raline Shah sebagai juri tamu di 15th SATU Indonesia Awards 2024. Raline dianggap sebagai sosok inspiratif yang dapat dipercaya menjadi bagian dari Dewan Juri.

Adapun Dewan Juri lainnya yaitu: Prof. Nila Moeloek (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), Prof. Emil Salim (Dosen Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia), Prof. Fasli Jalal (Rektor Universitas YARSI dan Guru Besar Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta), Ir. Tri Mumpuni (Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan), Onno W. Purbo Ph.D. (Pakar Teknologi Informasi), Arif Zulkifli (Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk), Dian Sastrowardoyo (Pegiat Seni), Billy Boen (Founder Young On Top), Boy Kelana Soebroto (Head of Corporate Communications Astra), Diah Suran Febrianti (Head of Environment & Social Responsibility Astra).

Tahun ini, pelaksanaan Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards memiliki makna khusus bagi Astra karena merupakan tahun pelaksanaan kelima belas. Perjalanan yang cukup panjang dan penuh makna dalam menemukan generasi muda yang bekerja dalam diam untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

SATU Indonesia Awards tahun ini dihadirkan dengan semangat baru yaitu peleburan kategori kelompok dan individu di bidang Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, dan Teknologi. Dalam menjaring para pemuda-pemudi inspiratif bangsa, Astra bekerjasama dengan Tempo, Antara, Kumparan, IDN Times dan Young On Top.

Pendaftaran SATU Indonesia Awards dibuka mulai 4 Maret - 4 Agustus 2024. Terdapat syarat dan ketentuan penerima apresiasi 15th SATU Indonesia Awards 2024 yang harus dipenuhi peserta yaitu:

Program diinisiasi oleh Individu atau kelompok,

Inisiator atau ketua kelompok maksimal berusia 35 tahun pada saat periode pendaftaran,

Kegiatan harus orisinal,

Kegiatan telah berlangsung minimal 1 tahun,

Kegiatan yang didaftarkan tidak pernah menerima maanfaat dari Grup Astra,

Kegiatan yang didaftarkan belum pernah menerima penghargaan nasional/internasional,

Kegiatan yang diajukan selaras dengan aspek sustainability yang meliputi environmental, social dan governance (ESG),

Bukan karyawan Grup Astra dan Mitra SATU Indonesia Awards,

Dapat mendaftarkan diri sendiri atau orang lain yang memenuhi persyaratan SATU Indonesia Awards.

Bagi para penerima apresiasi SATU Indonesia Awards, berhak mendapatkan dana bantuan kegiatan Rp65 juta dan pembinaan kegiatan serta kesempatan untuk berkolaborasi bersama di Kampung Berseri Astra atau Desa Sejahtera Astra. Untuk informasi lebih lanjut terkait SATU Indonesia Awards dapat diakses di sini. (*)