KSAD Maruli Bilang Mayor Teddy Ajudan Prabowo Sudah Layak Naik Jabatan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan Mayor Teddy Indra Wijaya sudah siap dipromosikan sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu. Mayor Teddy selama ini dikenal sebagai ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Sudah siap. Sebenarnya beliau kan sudah layak secara akademik, sudah latihan komando, udah,” kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai penyerahan zakat pada Rabu, 13 Maret 2024.

Maruli menyebut jika TNI kembali membutuhkan, Teddy diyakini dapat menyinkronkan kemampuannya di kementerian dan tentara. “Nanti kan, bagus lah tidak langsung komandan, Wadan dulu bisa liat-liat, bagus mudah-mudahan,” katanya.

Teddy diangkat menjadi Wakil Komandan Batalyon berdasarkan Keputusan KSAD Nomor Kep.137/II/2024 tanggal 26 Februari 2024. Teddy menjadi Wakil Komandan Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu Brigif Para Raider 17/Divif 1/Kostrad.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi seperti dikutip Antara pada Selasa, 12 Maret 2024, mengatakan Teddy menggantikan Mayor Inf. Ade Fian yang mendapatkan promosi sebagai Perwira Seksi Operasi (Pasiops) Sops Divisi Infanteri (Divif) 1 Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad).

Kristomei menjelaskan rotasi jabatan itu bertujuan membina karier perwira dalam bentuk tour of duty/tour of area. "Ada 348 orang perwira menengah berpangkat kapten/mayor dalam keputusan tersebut yang mendapatkan promosi/mutasi (tour of duty/tour of area)," kata Kadispenad.

Menurut Kristomei, Mayor Teddy akan resmi bertugas dalam posisi barunya itu setelah serah terima jabatan dengan pendahulunya.

