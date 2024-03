BINUS Jadi Tuan Rumah Kolaborasi Perguruan Tinggi Jerman Indonesia

Iklan

INFO NASIONAL - BINUS University menerima kunjungan dari 20 Pimpinan Perguruan Tinggi Jerman dan lebih dari 18 Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. Kegiatan berjudul “Rectors Matchmaking between German Universities and Indonesian Universities” ini di gelar di BINUS Senayan JWC Campus.

Rektor BINUS University, Nelly mengatakan, kegiatan ini adalah ajang saling tukar informasi untuk mendorong best practices serta pengembangan peluang pendidikan yang inovatif.

“Tujuan memberikan dampak pada masyarakat, hal ini sejalan dengan visi kami a world-class university, fostering and empowering the society in building and serving the nation,” ujarnya.

Menurut Nelly, pertemuan ini tidak hanya menjalin kolaborasi yang lebih kuat, tapi juga mendorong pertumbuhan sektor pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kedua negara.

Kegiatan ini tidak luput dari peran serta dari Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) sebagai organisasi yang meningkatkan kerjasama akademis di seluruh dunia, terutama melalui pertukaran mahasiswa, akademisi dan ilmuwan.

Director of the DAAD Regional Office Jakarta, Guido Schnieders mengatakan, DAAD memberikan informasi berharga bagi mereka yang tertarik belajar di Jerman.

Kegiatan membuka jalan Indonesia dan Jerman mengeksplorasi potensi kolaborasi melalui dan tidak terbatas pada joint projects, research initiatives, hingga mobility programs.

Jerman dan negara-negara tetangga di Eropa, menawarkan peluang menarik bagi komunitas BINUSIAN. Proyek yang ada tak hanya mendorong pengembangan pribadi mahasiswa, namun memperdalam pemahaman budaya dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia yang semakin saling terhubung.(*)