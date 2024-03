Bamsoet Apresiasi Penampilan Ed Sheeran di Jakarta

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut menyaksikan kemeriahan konser penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran, di Jakarta International Stadium. Konser bertema +–=÷× Tour’ (dibaca Mathematics Tour) yang disaksikan puluhan ribu penonton ini menjadi konser kedua Ed Sheeran di Jakarta, setelah konser pertamanya pada 2019 lalu dalam rangkaian Divide World Tour 2019.

"Apresiasi perlu diberikan kepada PK Entertainment selaku promotor konser yang sukses mendatangkan Ed Sheeran ke Indonesia. Menyusul kesuksesan konser Coldplay yang diselenggarakan pada 15 November 2023 lalu di Gelora Bung Karno (GBK). Serta pada 8 Maret nanti juga akan mendatangkan penyanyi legendaris Tom Jones. Membuktikan bahwa Indonesia sangat aman, sekaligus menjadi rumah yang nyaman bagi para musisi internasional untuk menyelenggarakan konser," ujar Bamsoet usai menyaksikan konser Ed Sheeran, di Jakarta International Stadium, Jakarta, Sabtu malam, 2 Maret 2024.

Baca Juga: Tambah Pompa Air Jadi Solusi Paling Cepat Banjir Jakarta

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, mulai awal 2024, selain ke Indonesia, Ed Sheeran telah menyelenggarakan konser di berbagai negara Asia. Antara lain Bahrain, UAE, Jepang, Taiwan, Thailand, Singapura, dan Malaysia.

"Konser Ed Sheeran di Indonesia menampilkan warna berbeda dengan menghadirkan panggung berkonsep 360. Menciptakan pengalaman konser yang tidak terlupakan bagi penonton dengan nuansa yang berbeda dari sebelumnya. Ed Sheeran membuka konser dengan membawakan lagu Tides dari album = (Equals). Dilanjutkan membawakan berbagai single hit, seperti Perfect, The A Team, Photograph, hingga Castle on the Hill," ujar Bamsoet.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penggemar lagu-lagu Cakra Khan ini menerangkan, penyelenggaraan berbagai konser oleh PK Entertainment dari mulai Coldplay, Ed Sheeran, hingga Tom Jones, turut menggairahkan industri musik dalam negeri. Memancing semangat berkarya para musisi Tanah Air agar juga bisa menembus kancah internasional.

Baca Juga: Pegadaian Gelar Festival Ramadan

"Sekaligus membawa berkah bagi perekonomian nasional maupun daerah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI memperkirakan konser Ed Sheeran di Jakarta mampu memberikan dampak ekonomi lebih dari Rp 100 miliar. Sebelumnya di konser Coldplay, perputaran uangnya mencapai Rp 1,2 triliun. Karenanya, PK Entertainment harus tetap konsisten menghadirkan para musisi Internasional ke Indonesia," ujar Bamsoet.(*)