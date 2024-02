Wamendag Membuka Penganugerahan Good Design Indonesia 2024

Iklan

INFO NASIONAL – Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, menghadiri acara Penganugerahan Good Design Indonesia (GDI) 2023, sekaligus membuka GDI 2024, di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Senin 26 Februari 2024.

GDI 2023 yang mengusung tema "Good Design, Good Impact” adalah ajang tahunan pemilihan produk desain terbaik Indonesia untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas Indonesia, khususnya produk berbasis desain. GDI juga menjadi jembatan bagi produk Indonesia untuk mengembangkan pasarnya ke pasar global karena terkoneksi langsung dengan Good Design Award (G-Mark) diJepang.

Ada 17 kategori produk yang mencakup kriya, termasuk aksesoris, furnitur, material alternatif, arsitektur,hingga model bisnis dan sebanyak 502 produk Indonesia terdaftar sebagai peserta GDI 2023.

Setelah melalui proses penjurian, 37 produk menyandang predikat Good Design, 12 produk Best Design, dan 1 produk GDI of The Year 2023. Aspek yang dinilai dalam penjurian mencakup kreativitas, inovasi, memiliki nilai komersial di pasar lokal dan internasional, berdampak positif terhadap lingkungan, dan pemberdayaan komunitas.

Jerry mengatakan, pengembangan produk berbasis desain kreatif dan inovatif merupakan salah satu upaya Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia. Hal ini selaras dengan upaya mendorong perubahan struktur pasar ekspor Indonesia dari efficiency-driven economy yang memanfaatkan komoditas sumber daya alam, menjadi innovation-driven economy yang mengedepankan riset, pengembangan dan branding sehingga menghasilkan produk bernilai tambah di pasar global.

“Penyelenggaraan GDI bukan hanya ajang kompetisi desain semata, tapi juga sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk Indonesia melalui lima kriteria kunci,” kata dia. “Kriteria kunci dimaksud yaitu inovasi, memiliki nilai kebaruan, bernilai komersial, berorientasi ekspor, serta berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,"ujarnya.

Jerry menambahkan, terdapat perwakilan perdagangan (Perwadag) di luar negeri yang tersebar 46 titik. Mereka menjadi ujung tombak yang berpromosi dan membuka pintu bagi pemasaran produk Indonesia. “Perwadag bertugas menggelar pertemuan penjajakan bisnis, yaitu mempertemukan produk dengan konsumennya di negara tempat perwadag bertugas,” kata Jerry.

Jerry berharap, Penganugerahan GDI 2023 mampu memberi insiprasi dan motivasi. “Ternyata, desain-desain produk Indonesia selain berdampak orientasi ekspor, inovatif, kreatif juga tentunya bisa memberikan banyak ekspansi-ekspansi di level global atau internasional,” ujar Jerry.

Direktur Jendral Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi menerangkan, Plustik Pavement Blocks dari perusahaan PT Plustik Maju Bersama dengan desainer Reza Hasfinanda dan Yopie Djauhari, mendapat tiga predikat sekaligus yakni Best Design, G-Mark, dan GDI of The Year 2023.

Plustik digunakan sebagai pengganti paving block konvensional yang terbuat dari 100 persen campuran sampah plastik rendah nilai yang diambil dari Tempat Pembuangan Akhir. Seribu meter persegi blok Plustik setara dengan 20 juta ton sampah plastik rendah nilai.

“Selain berkompetisi di Indonesia, produk-produk peraih predikat Best Design dan Good Design juga berpartisipasi pada tahap penjurian kedua Good Design Award (G-Mark) di Jepang. Sebanyak 17 produk GDI tersebut berhasil meraih penghargaan G-Mark,”ujar Didi.

Pada kesempatan tersebut,Wamendag Jerry juga meluncurkan GDI 2024 dengan tema yang masih sama. Namun, GDI 2024 mempersembahkan nuansa baru melalui subtema “Circular Design” atau Desain Sirkular. Desain Sirkular adalah pendekatan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular seperti penggunaan kembali, pembaharuan, hingga daur ulang dalam proses desain guna memberikan dampak positif terhadap manusia dan lingkungan.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Tim Juri GDI 2023 Catharina Widjaja dan Presiden Direktur Japan External Trade Organization (JETRO) Jakarta, Masakazu Takahashi.

Pendaftaran peserta GDI 2024 akan dibuka pada 26 Februari – 17 Mei 2024 melalui tautan https://iddc.kemendag.go.id/gdi.(*)