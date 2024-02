Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia Living Legend Companies Awards 2024

Iklan

INFO NASIONAL - Dengan pengalaman lebih dari satu abad dan kemampuan untuk terus memberikan performa terbaik di tengah berbagai kondisi ekonomi di Indonesia, PT Pegadaian dinobatkan sebagai Diamond Living Legend Company in Realizing Society Welfare Through Innovative and Inclusive Products and Services dalam ajang penghargaan prestisius Indonesia Living Legend Companies Awards yang berlangsung di JS Luwansa Hotel Jakarta pada Rabu, 31 Januari 2024.

Mengusung tema Memaksimalkan Potensi untuk Bertahan di Lingkungan Bisnis yang Dinamis, malam penganugerahan yang dihelat oleh Warta Ekonomi Group ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla sebagai Keynote Speaker.

Plh Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian, Dodi Pardomuan S berkesempatan mewakili perusahaan untuk menerima penghargaan yang secara langsung diserahkan oleh CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhamad Ihsan.

"Penghargaan Indonesia Living Legend Companies Awards ini merupakan salah satu bukti Pegadaian sebagai perusahaan yang telah berusia tidak muda, namun terus berkomitmen untuk berinovasi dan beradaptasi menjadi muda dan mudah, sesuai dengan perkembangan zaman sehingga bisa tumbuh menjadi salah satu perusahaan besar yang unggul dan mampu bersaing di industri jasa keuangan yang kian kompetitif dan dinamis," ucap Zulfan.

Zulfan juga mengapresiasi masyarakat yang setia terhadap produk dan layanan Pegadaian serta terus menjadikan Pegadaian sebagai solusi keuangan utama pilihan utama masyarakat.

"Pegadaian tentu tak akan bisa bertahan hingga detik ini tanpa adanya kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, menjaga tingkat kepuasan dan kualitas hubungan dengan nasabah dan seluruh stakeholder," tambahnya.

Penganugerahan Indonesia Living Legend Companies Awards 2024 didedikasikan khusus kepada perusahaan-perusahaan legenda Indonesia yang mampu bertahan untuk memaksimalkan potensi dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan serta berhasil melewati berbagai kondisi ekonomi di Indonesia, seperti inflasi, kenaikan harga BBM, nilai tukar rupiah yang rendah, menurunnya nilai ekspor, pandemi Covid-19, serta tekanan-tekanan ekonomi yang disebabkan oleh dinamika geopolitik global yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan.(*)