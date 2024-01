Said Iqbal Bantah soal Pendekatan TPN Ganjar-Mahfud ke Partai Buruh: Kami Fokus Pileg

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, membantah pernyataan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Gani soal pendekatan terhadap partainya. Said mengatakan pihaknya belum pernah bertemu dengan tim sukses atau pasangan pasangan calon di Pilpres 2024. Said menyebut saat ini Partai Buruh belum memberikan dukungan kepada pasangan calon manapun.

“Partai buruh tidak pernah bertemu dan diskusi dengan tim paslon manapun. Sikap Partai Buruh sampai hari ini belum memberikan dukungan ke paslon capres manapun karena rapat presidium partai buruh belum memutuskan,” kata Said saat dihubungi Selasa 30 Januari 2024.

Saiq menyebut alasan partainya belum memutuskan dukungan karena ingin fokus meloloskan calon legislatif Partai Buruh ke Senayan. Dia menyebut elektabilitas internal partai mencapai 4,7 persen.

“Kemungkinan besar lolos parliamentary threshold, sehingga partai buruh fokus total meloloskan para caleg dengan salah targetnya mendapatkan 20--30 kursi DPR RI,” kata Said.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Gani Nena Wea, menyebut pihaknya sedang mendekati Partai Buruh agar mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. di Pilpres 2024. Meski demikian, Andi menyebut hingga saat ini posisi Partai Buruh masih netral.

“Tetapi, saya meyakini, karena saya juga salah satu inisiator dengan Said Iqbal bahwa dukungan kuat dari grassroot partai buruh itu akan berlabuh ke Ganjar,” kata Andi yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa siang, 20 Januari 2024.

Selain itu, Andi menyebut bahwa Said Iqbal juga pernah bertemu dengan calon presiden Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, Andi menyebut dirinya akan bertemu kembali dengan Said Iqbal untuk meyakinkan agar Partai Buruh mendeklarasikan dukungan ke Ganjar-Mahfud.

“Iqbal juga sudah ketemu dengan Ganjar. Dan 1-2 hari ini saya akan bertemu Iqbal untuk membicarakan dan meyakinkan. Di partai buruh itu kan ada serikat juga, KSPI, KSPSI, FSPMI. Dan gerbong besar KSPSI yang saya pimpin tentu akan ke Ganjar,” kata dia.

Meski demikian, Andi Gani masih berharap Partai Buruh akan mendeklarasikan dukungan ke Ganjar-Mahfud. Bahkan, dirinya mengajak Said Iqbal untuk menghadiri Kampanye Kabar Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Gelora Bung Karno, pada Sabtu, 3 Februari mendatang.

“Mudah-mudahan, saya akan ajak Iqbal hadir. Presiden KSBSI juga mendukung Ganjar kok. Kan Jadi untuk Ganjar ini sudah ada dukungan dari konfederasi buruh, ada dua. KSPSI dan KSBSI. Untuk KSPI Iqbal nunggu momentum mungkin,” kata dia.

