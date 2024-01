Survei The Economist, Elektabilitas Prabowo Capai 50 Persen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Media asal Inggris, The Economist merilis survey terbaru mereka tentang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dalam survey bertajuk, Who will be the next president of Indonesia? itu, terlihat calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menempati peringkat pertama.

Prabowo mengungguli dua calon presiden lainnya yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Prabowo dalam rilis tersebut unggul dengan 50 persen, sementara di posisi kedua ada Ganjar Pranowo dengan di posisi dua dengan 23 persen, dan Anies Baswedan dengan 21 persen.

“Jika tidak ada yang menang lebih dari 50 persen pada putaran pertama, kontestasi akan dilanjutkan pada bulan Juni,” tulis The Economist sebagaimana dikutip pada Kamis, 25 Januari 2024.

Dalam grafik yang ditampilkan elektabilitas Prabowo trennya meningkat sejak awal 2023.

Ganjar yang sempat berada di posisi pertama di awal 2023 justru mengalami penurunan, sementara Anies fluktuatif.

Prabowo yang kini berusia 72 tahun itu berpasangan dengan putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2024 ini. Sementara Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud Md.

The Economist juga menulis profil singkat para kandidat.

Dalam profil itu disebutkan bahwa Prabowo yang pernah menikah dengan putri Presiden Suharto di era Orde Baru berjanji untuk menjaga warisan pembangunan Jokowi. Prabowo juga disebut menganut paham Jokowinomics, yakni pembangunan berbasis infrastruktur.

Sebelumnya dalam hasil sigi nasional lembaga survei Poltracking, Prabowo-Gibran berada di posisi teratas dengan perolehan 46,7 persen.

Sementara itu, pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di posisi kedua dengan 26,9 persen, sedangkan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di posisi juru kunci dengan 20,6 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, mengatakan hasil survei lembaganya terkait sosialisasi alat peraga kampanye darat sebanyak 54,9 persen publik mengatakan pernah melihat poster, stiker, tabloid, dan kalender Prabowo Subianto. Ada 51 persen publik yang melihat Ganjar Pranowo, 49,1 persen Gibran Rakabuming Raka, 47,5 persen Anies Baswedan, 44,8 persen Mahfud Md, dan 43,2 persen publik melihat Muhaimin Iskandar.

