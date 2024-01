Ekspansi Bisnis Beyond kWh PLN Torehkan Prestasi Gemilang

Iklan

INFO NASIONAL - Dalam perjalanan yang menandai suksesnya, PT PLN (Persero) telah berhasil mengukir prestasi di luar sektor kelistrikan (beyond kWh). Di tahun 2023, bisnis ini mengalami pertumbuhan mencolok sebesar 28 persen dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. PLN melalui subholding PLN Icon Plus memanfaatkan aset kelistrikan secara maksimal, mengubahnya menjadi layanan fixed broadband yang dikenal sebagai Iconnet. Hingga akhir tahun 2023, Iconnet berhasil mendapatkan lebih dari 1 juta pelanggan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa PLN Icon Plus hadir untuk memberikan solusi di luar sektor kelistrikan. Transformasi bisnis ini terbukti sukses, menghasilkan pertumbuhan pendapatan terbesar sepanjang sejarah. Pendekatan yang terfokus pada digitalisasi dan integrasi bisnis telah memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan.

”Kami mengubah cara pandang dari sebelumnya backward looking menjadi forward looking, layanan yang sebelumnya statis menjadi dinamis dan agile sehingga kami mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Kini kami juga makin optimal dalam melayani masyarakat,” lanjut Darmawan.

Darmawan optimistis bahwa transformasi ini akan menjadikan PLN Icon Plus sebagai pemimpin dalam konektivitas, digital, dan solusi hijau. Layanan Iconnet, dengan TUR mencapai 39 persen, telah berhasil menarik perhatian lebih dari 1 juta pelanggan dalam waktu kurang dari tiga tahun. Darmawan menekankan bahwa langkah ini bukan hanya menjadi solusi digital dan konektivitas, tetapi juga mengusung konsep Smart & Green sebagai solusi bagi masyarakat.

Direktur Utama PLN ICON Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi menambahkan bahwa diferensiasi dalam proses bisnis digital seperti internet, _smart home_, dan solusi hijau seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap dan kendaraan listrik yang saling terintegrasi dalam konsep _smart and green_ juga menjadi salah satu pendorong pendapatan.

Tidak hanya berfokus pada pasar nasional, PLN Icon Plus juga merambah ke pasar global dengan menjalin berbagai kemitraan strategis. Mulai dari kerja sama dengan ABB Sakti Industri dalam pengembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia, hingga kemitraan dengan Sacomtel LDA untuk menyediakan layanan Information and Communication Technology (ICT) di Timor Leste. Transformasi PLN Icon Plus bukan hanya merubah wajah bisnis, tetapi juga menjadi motor penggerak untuk kemajuan digital di seluruh Indonesia. Dengan aset ketenagalistrikan, PLN Icon Plus berhasil menjangkau 15 persen desa di seluruh Indonesia, membuktikan peran sentralnya dalam upaya pemerataan digital. Keberhasilan ini menciptakan bukti kepercayaan mitra dan pelanggan, menghasilkan pendapatan yang signifikan dan memberikan kontribusi pada akselerasi energi terbarukan, internet, dan teknologi mutakhir untuk kemajuan bangsa Indonesia.

”Berbagai prestasi yang kami ukir dan kerja sama yang telah terjalin dapat menjadi bukti kepercayaan mitra dan pelanggan atas kinerja PLN Icon Plus. Sehingga, tidak saja memberi pendapatan signifikan, di saat bersamaan mampu meningkatkan kapasitas nasional lewat akselerasi EBT, internet, dan penerapan teknologi mutakhir untuk kemajuan bangsa Indonesia,” tutup Ari.(*)