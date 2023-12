Bukti Transformasi PLN, ICONNET Tembus 1 Juta Pelanggan

Iklan

INFO NASIONAL - Produk layanan ICONNET milik PLN Icon Plus digunakan lebih dari satu juta pelanggan di seluruh Indonesia dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, capaian dari Subholding PLN Icon Plus menjadi bukti transformasi bisnis yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Kini, kata dia, PLN tak hanya menjadi perusahaan penyedia listrik saja. Memaksimalkan aset yang ada, PLN mampu memberikan layanan tambahan kepada masyarakat untuk bisa menikmati layanan internet broadband yang andal.

"Kami terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kini, lewat PLN Icon Plus, PLN mengembangkan lini bisnis beyond kWh yang mampu meningkatkan customer experience. PLN mampu menjadi one stop solution techonolgy company bertaraf global," ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, ICONNET hadir untuk menjawab kebutuhan internet di Indonesia yang makin meningkat. Untuk itu, layanan ICONNET dibangun dengan standar yang tinggi dengan infrastruktur broadband yang canggih dan kualitas terbaik, sehingga mampu menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.

“Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang semakin mengandalkan internet sebagai sarana utama untuk berkomunikasi, bekerja, dan mengakses berbagai layanan digital. Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, dan ICONNET telah hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” tutur Darmawan.

Senada, Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi menjelaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan inovasi dan layanan ICONNET guna memuaskan para pengguna internet di Indonesia.

“Melalui ICONNET kami akan terus berinovasi dan meningkatkan kemampuannya. Kami juga siap berkolaborasi dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi guna meningkatkan layanan yang diberikan,” tutur Ari Rahmat.

Tak hanya itu, menurut Ari Rahmat pihaknya juga telah menyiapkan strategi khusus dalam menjaring lebih banyak para pengguna internet di Indonesia.

"ICONNET ke depan juga akan menyiapkan strategi komersil seperti penyediaan paket bundling internet dan layanan smart home system, bahkan PLTS Atap untuk menjadi solusi smart dan green bagi masyarakat," tutur Ari Rahmat.

Sementara itu, Abdul Rahman, salah seorang wirausahawan mengungkapkan, ketertarikannya pada ICONNET dikarenakan kecepatan layanan yang diberikan serta proses pengajuannya yang singkat. Pemilik usaha laundry ini pun menyampaikan rasa terima kasihnya, berkat layanan ICONNET usahanya kini mampu melayani pelanggan dengan optimal.

"Awalnya saya mendapat informasi tentang ICONNET dari saudara yang telah lebih dulu menggunakan. Prosesnya mudah dan cepat sekali, dalam 1 hari sejak mengajukan permohonan, hari ini saya sudah bisa menikmati layanan ICONNET," ujar Abdul.