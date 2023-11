Lamaran Putreri Ke-5 Ketua MPR-RI Penuh Kebahagiaan

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo beserta keluarga besarnya menerima lamaran Avicenna Athalla Zaki Ghani Alli (Athalla) kepada salah satu puteri Bamsoet, Saras Shintya Putri (Cacha). Athalla yang berprofesi sebagai associate pada SSEK Law Firm merupakan putera dari Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Ary Zulfikar.

Dari pihak keluarga besar Bamsoet diwakili Sekretaris Jenderal PKS sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi. Sedangkan dari pihak keluarga besar Ary Zulfikar diwakili Ustadz Otsman Shahab.

"Mohon doa restu. Insya Allah pernikahan Cacha dan Athalla akan dilangsungkan April tahun depan. Alhamdulillah hampir setiap tahun saya bisa menikahkan putera dan puteri. Dari total 8 anak, dengan Cacha yang akan menikah tahun depan, kelak sudah enam anak saya yang mentas atau menikah. Salah satu kebahagiaan terbesar sebagai orang tua, bisa mengantarkan putera dan puterinya menikah dengan jodoh pilihannya sendiri. Membangun rumah tangga, serta melahirkan generasi bangsa yang kelak bisa berbakti untuk keluarga, nusa, dan bangsa," ujar Bamsoet usai acara lamaran Cacha dengan Athalla, di Jakarta, Sabtu, 25 November 2023.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Cacha merupakan anak ke-5 dari 8 bersaudara. Lulus cumlaude dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi pada Economic Law. Cacha juga meraih Top 9 Teams on ALSA International Mediation Competition 2022, Coordinator of Event for the 2nd Best ALSA Care and Legal Coaching Clinic 2020, serta Vice Project Officer of Techonomy Masterclass 2020 BLS FH UI.

"Selain memiliki beberapa usaha seperti cafe SCHA Brasserie, Parle Cafe Senayan Park, Thamarin Cafe, PT Delapan Askara Group, Cacha juga menjadi Marcom Blackstone Garage. Serta kini aktif menekuni dunia balap drifting dengan menjadi drifter. Berbagai prestasi ia torehkan, antara lain Juara III dalam kelas Women's Drift Challange (WDC) Amateur musin 2023, serta Juara IV kategori Womens Drift Challenge NDS Lite Round 3, di APDCrew Circuit, Serdang, Malaysia, Juli 2023," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, dirinya menekankan pesan untuk Cacha dan Athalla, bahwa pada saatnya nanti dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, dibutuhkan rasa saling pengertian dan saling menghargai antara suami dan istri. Didalamnya dituntut kesabaran dan keikhlasan dari masing-masing pasangan, sehingga bisa mengarungi bahtera yang kadang bergelombang dan berbadai.

"Pernikahan bukan sekedar tinggal bersama. Tapi hidup bersama dengan penuh cinta dengan benteng iman yang paling kokoh tanpa drama dan sandiwara. Cinta mengandung makna kasih sayang, keharmonisan, penghargaan dan kerinduan, di samping persiapan untuk menempuh kehidupan di kala suka dan duka serta lapang dan sempit. Karena itu sederas apapun gelombang yang datang serta seberat apapun cobaan yang menghampiri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, jika dihadapi berdua akan menjadi terasa ringan dan pasti akan menemukan jalan keluar," pungkas Bamsoet. (*)