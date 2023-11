BPJS Kesehatan Raih Prestasi Gemilang pada Stellar Workplace Award Tahun 2023

Iklan

INFO NASIONAL - BPJS Kesehatan kembali meraih prestasi gemilang melalui penghargaan yang diperoleh pada Stellar Workplace Award ke-8 tahun 2023. Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dengan mengusung tema "New Gen Engagement & Branding," yang bertujuan menciptakan citra positif dalam proposisi nilai untuk menarik dan mengembangkan talenta muda.

Dalam ajang ini, BPJS Kesehatan berhasil meraih lima penghargaan sekaligus, yang mencerminkan prestasi gemilang dalam menciptakan lingkungan kerja yang unggul dan memotivasi para pegawai. Penghargaan yang berhasil diraih oleh BPJS Kesehatan salah satunya adalah The Best Stellar Workplace Award for Large Employer (Government/BUMN Sector).

"Penghargaan ini diberikan karena BPJS Kesehatan mencapai indeks engagement yang tinggi dan tingkat kepuasan pegawai yang luar biasa. Hal ini mencerminkan komitmen BPJS Kesehatan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif," ujar Ghufron.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga meraih penghargaan sebagai Top 5 Employer Branding Company for New Generation Employees, Top 5 Favorite Company to Work for New Generation, Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment, dan Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction. Ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan mampu menciptakan iklim kerja yang mendukung komitmen, kepuasan, dan keterlibatan pegawai.

"Melalui penghargaan ini harapannya semakin meningkatkan engagement pegawai di BPJS Kesehatan. Dengan tingkat engagement yang tinggi maka target kinerja organisasi pun semakin mudah untuk dicapai," terang Ghufron.

Ghufron juga mengatakan bahwa gaya kepemimpinan juga menjadi salah satu faktor penting dalam dunia kerja. Pemimpin yang baik adalah dapat meminimalkan konflik dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.

"Dukungan dari organisasi, lingkungan kerja yang kondusif, iklim organisasi yang positif, dan dukungan keluarga merupakan faktor-faktor kunci dalam menciptakan tingkat keterlibatan sesama pegawai yang tinggi di lingkungan kerja. BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan kerja demi menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan para pegawai," jelas Ghufron.

Pada kesempatan yang sama, mewakili Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Estiarty Haryani, mengungkapkan bahwa Indonesia pada tahun 2030 akan mengalami bonus demografi dan dependency ratio berada di titik terendah. Ini berarti Indonesia akan memiliki lebih banyak penduduk usia produktif pada rentang 15-64 tahun dan mengurangi beban untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

"Selain itu, lingkungan kerja saat ini semakin didominasi oleh generasi Z yang lebih fleksibel dalam dunia kerja. Oleh karena itu pemberi kerja harus mampu menyesuaikan sebagai upaya untuk menciptakan kenyamanan dalam lingkungan kerja," ucap Estiarty.

Tak hanya itu, work life balance juga menjadi faktor penting dalam dunia kerja saat ini. Waktu yang dihabiskan di tempat kerja harus diimbangi dengan kegiatan di luar aktivitas kantor, sehingga pegawai dapat mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.(*)