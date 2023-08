Gibran Tak Hadiri Rapat Konsolidasi PDIP di Semarang, Teguh Prakosa: Mestinya Semua Dapat Undangan

Iklan

TEMPO.CO, Solo - Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa memberikan konfirmasi kehadirannya dalam acara rapat konsolidasi kader kepala daerah PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah yang digelar di Hotel Padma Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 15 Agustus 2023. Namun Teguh mengaku tidak mengetahui pasti tentang ada atau tidaknya undangan untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk hadir ke acara yang sama.

"(Bapak hadir atau tidak di Semarang?) Ya datang no, " ungkap Teguh saat ditemui awak media di Kantor DPRD Kota Solo seusai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Tahun 2023, Rabu, 16 Agustus 2023.

Saat ditanya soal ketidakhadiran Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam acara itu, Teguh mengatakan itu kemungkinan karena ada pembagian tugas antara dirinya selaku Wakil Wali Kota dengan Wali Kota.

"Kan ada acara kita bagi. Ada rapat tiga pilar, eksekutif, legislatif, partai. Jadi kita berbagi supaya yang DPD dapat, DPC juga dapat," tuturnya.

Namun saat dimintai kepastian apakah ada undangan untuk Gibran untuk menghadiri acara konsolidasi kader kepala daerah PDIP itu, Teguh mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Ia menjelaskan hal itu karena undangan memang by name atau berdasarkan nama.

"(Mas Wali tidak dapat undangan?) Saya nggak tahu soalnya langsung by name. Biasanya wali kota dan wakil wali kota, tapi yang kemarin itu memang undangannya langsung by name. Jadi secara persis saya belum tahu (Gibran diundang atau tidak) tapi mestinya dapat undangan semua," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkap ihwal arahan dari jajaran pengurus PDIP Jawa Tengah. Terutama mempersiapkan diri dalam menghadapi tahun politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

"Arahan banyak. Terutama dalam rangka tahun politik, agar menjaga suasana tetap kondusif di wilayah masing masing. Intinya itu. Untuk menjaga kondusivitas di masing-masing wilayah kabupaten atau kotanya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dikabarkan tidak hadir saat PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah menggelar konsolidasi kader kepala daerah di Hotel Padma Semarang, Selasa, 15 Agustus 2023. Sementara Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa justru hadir ke acara itu kemarin.

Ketidakhadiran di acara konsolidasi kader kepala daerah PDIP di Semarang itu diakui Gibran saat dimintai konfirmasi pada Rabu, 16 Agustus 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku tidak hadir ke acara itu lantaran ia merasa tidak diundang.

SEPTHIA RYANTHIE

