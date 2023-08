Cerita Briptu Tiara Nissa Zulbida Pendidikan di Akademi Kepolisian Turki, Pegang Satu Prinsip

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota polisi wanita Brigadir Satu atau Briptu Tiara Nissa Zulbida viral setelah dinobatkan menjadi lulusan terbaik dari pendidikan di Akademi Kepolisian Nasional Turki. Dia pun menceritakan proses selama menjalani pendidikannya.

Tiara mengatakan bahwa dirinya masuk ke Turkish National Police Academy (TNPA) pada 2021. Pelatihan ini diikuti oleh 87 peserta, termasuk tiga peserta dari Indonesia.

“Sebelum mengikuti pelatihan, harus belajar bahasa Turki selama 8 bulan,” kata perempuan 29 tahun itu kepada awak media di Gedung Mahameru, Polda Jatim, Jumat, 4 Agustus 2023.

Saat di TNPA, Tiara mengambil program pelatihan Capacity Building 'The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree yang ditempuh selama 1,5 tahun dan setara master. Setelah dinyatakan lulus, Polwan Polda Jatim itu melanjutkan program intermediate.

“Jadi di Akpol Turki selama 2 tahun dan dibekali ilmu manajemen keamanan,” ujar perempuan asal Kota Pasuruan itu.

Selama belajar di Turki, Tiara mengatakan bahwa proses belajarnya yakni menerima materi lalu mengaplikasikannya ketika ujian praktik. Dia juga berkesempatan praktik langsung bersama 87 polisi dari 16 negara yang mengikuti pelatihan itu.

Selain itu, Tiara mengaku belajar banyak tentang kebudayaan Turki langsung di negaranya. Dia juga mempelajari masing-masing kebudayaan dari seluruh peserta.

Tiara pun menyelesaikan pendidikan itu dan berhasil menduduki peringkat ke-5 lulusan terbaik. Dia juga menjadi peserta asing wanita terbaik satu-satunya pada pelatihan itu.

Perempuan berhijab itu pun memperoleh kehormatan untuk menyampaikan pidato dalam bahasa Turki di hadapan Presiden Erdogan dan seluruh tamu undangan yang hadir.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tiara juga mengungkapkan bahwa dirinya memang bercita-cita mengejar S2 sampai S3 ke luar negeri dengan beasiswa. Saat ditugaskan atau mengikuti pendidikan ke luar negeri, Tiara juga selalu berpegang teguh pada sebuah prinsip.

“Saya ingin buktikan bahwa kami (polisi Indonesia) bisa dilihat di dunia," kata Tiara.

Atas prestasi itu, Kapolda Jatim, Toni Harmanto memberi Tiara pin emas. Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memberi penghargaan berupa kesempatan Sekolah Inspektur Polisi (SIP).

"Alhamdulillah, semoga apa yang kami torehkan ini bisa memotivasi dan menginspirasi rekan-rekan polwan di Indonesia," ucap dia.

Saat kuliah di Turki, Tiara juga mengaku sering kangen dengan kuliner khas Indonesia. Khususnya penyetan khas Jatim.

"Kangen sambel lalapan Indonesia," ujar Tiara.

Pilihan Editor: 6 Fakta Airsoft Gun Santriwati Magetan, Nama Jokowi dan Mahfud MD Ikut Disebut