Digitalisasi Layanan BPJS Kesehatan Raih Dua Penghargaan

Iklan

INFO NASIONAL - BPJS Kesehatan meraih dua penghargaan dalam acara The 8th Annual 2023 SPEx2® DX Award 2023 yang diselenggarakan oleh GML Performance Consulting dan Kontan pada Kamis, 6 Juli 2023.

Pertama, The Best Company in Executing Digital Transformation in Public Service Agencies. Kedua, The Best Chief Digital Officer in Public Service Agency Digital Transformation yang dianugerahkan kepada Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan.

Penghargaan ini diberikan kepada sejumlah perusahaan terpilih yang dinilai berhasil survive melewati pandemi Covid-19, serta andal dalam mengeksekusi strategi transformasi digital untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholders masing-masing.

"Kami apresiasi perusahaan-perusahaan yang mampu menunjukkan bahwa korporasinya menjadi tulang punggung penggerak roda perekonomian Indonesia. Kami juga melihat kinerja perusahaan yang mengesankan pada kuartal satu 2023, banyak rekor-rekor yang luar biasa. Selamat kepada para pemenang," kata Wakil Pemimpin Redaksi Kontan, Titis Nurdiana.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan menuturkan bahwa penguatan sistem digital diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan stakeholders JKN yang bervariasi. Terlebih sistem informasi di BPJS Kesehatan sangat kompleks. Oleh karena itu, pihaknya selalu berupaya menghadirkan ide baru bagi pengembangan sistem teknologi informasi BPJS Kesehatan.

“Harapan kami, tahun 2024 bisa melakukan transformasi digital plus culture. Artinya, bukan hanya upgrade teknologi dan prosesnya, melainkan bentuk orangnya dengan digital talent dan digital mindset. Kami juga akan memperkuat core business dengan komprehensif dan terintegrasi demi menguatkan masa depan BPJS Kesehatan,” ucap Edwin. (*)