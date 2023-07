Gibran Beberkan Strategi Bangun Solo, Kholiq: Republik Ini Butuh Orang Seperti Beliau

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka membeberkan sejumlah strateginya dalam membangun dan membenahi Kota Solo sejak awal kepemimpinannya pada Februari 2021. Salah satunya yang telah berhasil mendorong Kota Solo hingga menduduki peringkat ke-4 dalam Indeks Kota Toleran pada tahun 2022.

Gibran menyampaikan itu saat menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Kebangsaan bertema Penanggulangan Bahaya Radikalisme Masa Depan dan Keberhasilan Gerakan Toleransi Solo Terhadap Kemajuan Ekonomi Produktif yang digelar di Pondok Pesantren Az Zayadiy Solo, Sabtu, 1 Juli 2023. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPT) bertempat di pondok pesantren asuhan guru mengaji Presiden Joko Widodo, Kiai Haji Abdul Karim.

Gibran mengawali pemaparan materinya dengan mengungkapkan bahwa beberapa tahun sebelum Ia menjabat sebagai Wali Kota, Solo tercatat belum pernah masuk peringkat 10 besar dalam Indeks Kota Toleran. Hingga pada tahun 2021, dari hasil survei itu menyatakan bahwa Solo akhirnya masuk dan berada di peringkat 9. Kemudian pada tahun 2022 peringkat Solo naik ke posisi 4.

Putra sulung Presiden Jokowi itu juga mengungkapkan beberapa pemberitaan tentang peristiwa intoleransi yang pernah terjadi di Solo, di antaranya berita-berita di media massa tentang warga yang protes dengan pemasangan dekorasi atau ornamen bertema hari raya keagamaan.

Pemasangan dekorasi atau ornamen sesuai momentum peringatan hari raya semua agama yang ada di Indonesia itu merupakan salah satu terobosan Gibran. Contohnya saat Hari Raya Idul Fitri, maka dekorasi yang dipasang selama sekitar satu bulan akan bernuansa Ramadan dan Idul Fitri. Pada momentum Hari Raya Imlek, kawasan di depan Balai Kota Solo hingga depan Pasar Gede akan semarak dengan berbagai dekorasi berkaitan dengan perayaan tahun baru orang Cina itu misalnya pemasangan 1.000 lampion, serta hiasan boneka shio.

Gibran bercerita pernah pada saat pemasangan lampion dan patung-patung shio ketika Imlek, ada yang protes. Ada yang mengatakan Solo itu cabang Tiongkok. Pernah juga ada Festival Ogoh-ogoh secara besar-besaran dan disebut kafir. "Lalu, pada waktu Natalan kemarin juga dari gereja-gereja saya persilakan untuk memasang ornamen-ornamen Natal, pohon-pohon Natal," ungkap Gibran dalam acara itu.

Ia menambahkan kasus intoleransi pernah terjadi ketika ada sekelompok anak di Solo melakukan aksi perusakan batu nisan dengan simbol keagamaan tertentu di tempat pemakaman. Selain itu ada kasus penyegelan sebuah tempat atau rumah ibadah di Solo.

"Pada waktu awal-awal saya menjabat ini saya pernah marah sekali karena ada suatu tempat di salah satu Kelurahan di Solo ada anak-anak sekolahnya menghancurkan batu nisan yang ada simbol-simbol agamanya. Sedangkan untuk gereja yang disegel, waktu itu saya datangi, saya buka segelnya dan saya buka lagi tempat ibadah itu," jelasnya.

Sederet kasus intoleransi yang pernah terjadi di Kota Solo diakui Gibran, telah memunculkan citra negatif bagi Kota Bengawan itu. Sehingga menurutnya, berbagai langkah yang akan terus dilakukannya merupakan upaya memulihkan citra Kota Solo itu.

"Dulu banyak sekali cerita-cerita, image-image buruk tentang Solo ini dan sekarang ini kita komitmen mau mengubah itu. Alhamdulillah kalau di Solo banyak sekali dukungan-dukungan dari berbagai elemen, seperti dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danrem serta dari guru-guru kami di antaranya dari Pak Kiai Abdul Karim," katanya.

Gibran menyebut untuk menggencarkan citra positif Kota Solo itu, saat ini Ia fokus ke pelaksanaan 17 program pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritasnya selama menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sebanyak 17 proyek prioritas itu di antaranya Masjid Raya Sheikh Zayed, Koridor Gatot Subroto-Ngarsapura, Balekambang, Museum of Culture & Technology, Islamic Center.

Selain itu juga ada proyek pasar mebel Gilingan, TSTJ-Solo Safari, PLTSA Putri Cempo, Elevated Rail Simpang 7 Joglo, Selter Manahan, Pasar Jongke. Juga indoor Manahan, Solo Tekno Park, Lokananta, Pura Mangkunegaran, kawasan kumuh Semanggi-Mojo dan terakhir Keraton Surakarta Hadiningrat.

"Saya memang enggak punya banyak, hanya 17 prioritas saja. Intinya yang jelek kita percantik, yang mangkrak kita lanjutkan, yang kumuh kita perbaiki. Dari 17 tempat prioritas itu kita berikan ruang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda untuk seniman, UMKM, dan semua orang untuk bisa berkreasi dan warga itu punya tempat untuk mengekspresikan ide-idenya," katanya.

Gibran dinilai sosok yang tepat pimpin Republik

Adapun Juru Bicara kegiatan Seminar Kebangsaan Kholiq Arif menyatakan selama dua tahun lebih kepemimpinannya, Gibran dinilai mampu meraih sejumlah prestasi dalam menata dan membangun Kota Solo. Karena prestasinya itu pula Gibran dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menjadi pemimpin Republik ini.

“Republik ini butuh orang seperti beliau (Gibran). Republik ini butuh orang-orang yang cerdas seperti beliau. Gerakannya sederhana menuju kepada saran atau basic needs masyarakat Indonesia. Dan, yang dibutuhkan masyarakat Indonesia seperti itu. Mandiri. Tidak ada urusan dengan bapaknya mungkin ya, meskipun bapaknya Presiden,” kata Kholiq.

"Beliau berani mengambil keputusan cepat dan kreatif, jadi out of the box-nya jelas. Dan itu ditangani secara dingin beliau namun tanpa melanggar aturan yang berlaku,” katanya.

