Doa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dari Tanah Suci

TEMPO.CO, Jakarta - Dua bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mengucapkan selamat Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah lewat media sosialnya masing-masing. Kedua bacapres yang tengah menunaikan ibadah haji itu juga menyampaikan doa dan harapannya dari Tanah Suci.

Ganjar berharap agar tauladan Nabi Ibrahim dan ketulusan Nabi Ismail tertanam di setiap hati masyarakat.

"Selamat Hari Raya Iduladha 1444. Semoga tauladan Nabiyullah Ibrahim serta ketulusan Nabiyullah Ismail selalu bersemayam di hati kita. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd," tulis Ganjar yang juga Gubernur Jawa Tengah itu.

Ucapan yang sama juga disampaikan Anies. Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ini berharap agar pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar dapat menginspirasi semua orang.

"Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 H. Semoga semangat berkorban Nabi Ibrahim a.s, Siti Hajar a.s, dan Nabi Ismail a.s menginspirasi kita untuk menjadi pribadi murah hati serta saling berbagi," cuit Anies lewat akun Twitternya.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini pun menyampaikan pesannya kepada seluruh jemaah yang tengah menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Dia mendoakan agar semua jemaah dapat kembali ke Indonesia dengan keadaan sehat.

"Kepada semua jamaah haji di Tanah Suci, Insyaallah kita semua kembali dari perjalanan ini sebagai haji yang mabrur dan dalam keadaan sehat walafiat," tulis Anies, seperti dikutip dari Tempo, Kamis, 29 Juni 2023.

Dijamu makan siang Raja Salman

Anies dan Ganjar bertemu di jamuan makan siang undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud di Makkah, Kamis, 29 Juni 2023. Sebelumnya, kedua bacapres ini juga pernah berfoto bersama dan diunggah di media sosialnya masing-masing.

Momen pertemuan antara Anies dan Ganjar diungkapkan penceramah Yusuf Mansur. Dilansir Tempo, Jumat, 30 Juni 2023, Yusuf menyebut pertemuan Anies dan Ganjar di Makkah itu membawa momen kesejukan.

"Yang jelas saya senang, pertemuan ini begitu damai, kontestasi cinta, saling beradu narasi, gagasan, visi misi ke depannya," kata Yusuf.

Dalam undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud itu juga ada Ketua DPR Puan Maharani, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bapenas Suharso Monoarfa, dan beberapa tokoh lainnya.

"Saat momen jamuan makan siang, saya duduk di tengah-tengah Mas Anies dan Mas Ganjar. Kami bercerita mengenai lempar jumroh. Pembicaraannya bukan politik," ujar Yusuf.

Menurut dia, baik Anies maupun Ganjar tak menunjukkan wajah cemberut dan mereka menunjukkan keakuran. Yusuf mengatakan, pesan yang disampaikan dari haji ini adalah Rahmatan lil Alamin (Rahmat bagi seluruh alam).

