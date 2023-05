Ganjar Disebut akan Temui Buruh di Daerah Dharmawangsa Sore Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kehadiran calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 nampaknya tidak benar-benar dibatalkan. Sebab, Ganjar disebut tetap akan melakukan pertemuan dengan perwakilan buruh. Akan tetapi, pertemuan tersebut tidak dilakukan di Istora Senayan, melainkan di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

"Rencana kehadiran Pak Ganjar Pranowo ke Istora Senayan untuk May Day diubah formatnya dengan pertemuan bersama presiden buruh," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea lewat pesan teks, Senin, 1 Mei 2023.

Andi belum menjelaskan detail pembahasan yang akan dilakukan sejumlah presiden konfederasi dengan Gubernur Jawa Tengah ini. Namun, dia mengatakan dalam pertemuan itu belum ada rencana untuk meneken kontrak politik antar buruh dengan Ganjar. “Tidak ada,” ujar dia.

Andi berkata pertemuan antara perwakilan buruh dan Ganjar akan berlangsung pada pukul 15.30 WIB. Menurut pantauan Tempo di rumah perwakilan Provinsi Jawa Tengah sore ini, perwakilan buruh belum ada yang tiba di lokasi.

Akan tetapi, Ganjar diketahui sudah ada di dalam rumah itu. Ganjar sempat keluar dari rumah pada sekitar pukul 15.10 WIB untuk mengantarkan seorang tamunya pulang. Dia memilih irit bicara ketika ditanya tentang rencana pertemuan tersebut. "Kapan?" kata Ganjar.

"Nanti katanya Pak," kata wartawan menjawab. "Nanti ya nanti," jawab Ganjar sembari tersenyum dan langsung kembali masuk ke rumah.

Pertemuan antara presiden konfederasi buruh dan Ganjar Pranowo di Dharmawangsa dilakukan secara mendadak. Sebelumnya, Andi Gani mengatakan bahwa Ganjar akan hadir di Istora Senayan dalam rangkaian acara peringatan Hari Buruh yang diberi nama May Day Fiesta. May Day Fiesta dihelat oleh Partai Buruh dan sejumlah konfederasi buruh untuk memperingati May Day 2023. Acara itu diklaim akan dihadiri oleh sekitar 50 ribu buruh.

Akan tetapi, belakangan Ganjar membantah bahwa dirinya akan hadir ke acara tersebut. Dia mengatakan tidak memiliki rencana untuk menghadiri peringatan May Day di Jakarta. Dia mengatakan hanya akan mengikuti peringatan May Day di Jawa Tengah yang berlangsung pada 5 Mei 2023. “Enggak,” kata Ganjar di Kantor PDIP, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023.

