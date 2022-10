Deretan Relawan Anies Baswedan Menjelang Pilpres 2024

TEMPO.CO, Jakarta -Pada Senin, 3 Oktober 2022, Anies Baswedan resmi dideklarasikan oleh Partai NasDem sebagai calon presiden untuk Pemilihan Presiden disingkat Pilpres 2024.

"Kenapa Anies? Jawabannya adalah why not the best?", kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pidatonya di NasDem Tower, Jakarta Pusat.

Setelah melakukan deklarasi terhadap Anies, dukungan terhadap Anies pun mulai bermunculan yang ditandai dengan munculnya kelompok relawan-relawan yang mendukung Anies Baswedan.

Pada media sosial Twitter, terdapat komunitas relawan yang menamai dirinya Relawan Anies dan bergeriliya di Twitter untuk mempromosikan Anies sebagai capres 2024.

Selain itu, terdapat juga Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang disingkat menjadi ANIES. Selain itu, beberapa kader Golkar juga membentuk komunitas relawan yang disebut dengan Go-Anies. Walau begitu, adanya Go-Anies menimbulkan polemik karena Partai Golkar secara resmi masih mengusung Airlangga Hartanto sebagai capres mereka untuk kontestasi Pilpres 2024.

Selain komunitas relawan, Anies juga mulai rajin melakukan safari politik setelah secara resmi dideklrasikan oleh NasDem sabagi capres 2024. Walau begitu, hingga saat ini Anies belum memiliki pasangan calon wakil presiden karena masih terjadi tarik ulur dari koalisi Nasdem-PKS-Demokrat.

EIBEN HEIZIER

