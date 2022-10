Irjen Rusdi Hartono Kapolda Sumbar yang Baru Teman Seangkatan Kapolri Listyo Sigit

TEMPO.CO, Jakarta - Irjen Pol Rusdi Hartono Menjadi Kapolda Sumatera Barat Menggantikan Irjen Teddy Minahasa yang dimutasi sebagai Kapolda Jawa Timur.

Mutasi jabatan tersebut terdapat dalam Surat Telegram Nomor: ST/2134/X/KEP/2022 dan dikonfirmasi oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dia menyebut mutasi dilakukan sebagai bagian tour of duty dan tour of area. "Ya betul mas tour of duty dan tour area," kata Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi mengenai Surat Telegram tersebut, Senin 10 Oktober 2022.



Rusdi Hartono sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri.Ia merupakan teman seangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.



Profil Kapolda Sumbar, Irjen Rusdi Hartono

Irjen Pol Rusdi Hartono kelahiran Jakarta 27 April 1969 ini merupakan Kapolda Sumbar yang baru. Melansir dari langgam.id mitra Teras.id, Rusdi memulai karier sebagai Kapolres Garut sebelum menjadi Kapolres Cimahi pada tahun 2009. Pada tahun 2010, dia juga pernah menjadi Wadirlantas Polda Riau.

Irjen Pol Rusdi Hartono di tahun 2020 dan 2021 diangkat menjadi Karobinops Sops Polri dan Karopenmas Divhumas Polri serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Jabatan ini menjadikan Rusdi selalu tampil di sejumlah media massa untuk menjadi juru bicara Polri. Diketahui jabatan sebagai Karopenmas Divisi Humas Polri itu diembannya sejak 10 Desember 2020-17 Desember 2021.

Rusdi merupakan jenderal bintang dua yang berpengalaman di bidang lalu lintas. Sejumlah jabatan di bidang lalu lintas pernah dijalaninya, di antaranya Dirlantas Polda Riau hingga Jawa Barat. Berikut jabatan yang pernah diembannya selama berkarier di kepolisian, antara lain:

• Kapolres Garut

• Kapolres Cimahi (2009)

• Wadirlantas Polda Riau (2010)

• Dirlantas Polda Kepri (2011)

• Dirlantas Polda Jabar (2013)

• Analis Kebijakan Madya bidang Regident Korlantas Polri[2] (2014)

• Kapolrestabes Makassar Polda Sulsel (2015)

• Kabagkuhjardikbangspes Rokulum Lemdikpol Polri (2016)

• Kabaganev Robinops Sops Polri

• Karobinops Sops Polri (2020)

• Karopenmas Divhumas Polri (2020)

• Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri (2021)

• Kapolda Sumatera Barat (2022)

RINDI ARISKA

