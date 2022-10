Setelah NasDem, Relawan Anies Yakin PKS dan Demokrat Bakal Menyusul Deklarasi

TEMPO.CO, Jakarta - Relawan Anies Baswedan dari Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) yakin akan ada partai susulan yang segera mendeklarasikan dukungan terhadap Anies sebagai calon presiden 2024. Sebelumnya, Partai NasDem telah mendeklarasikan dukungan itu pada Senin 3 Oktober 2022.

"Peresmian Anies sebagai kandidat Presiden juga akan segera diikuti oleh dua partai politik yang selama ini menjalin komunikasi yang intens dengan Nasdem, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," ujar Sekjen SKI, Raharja Waluya Jati, dalam keterangannya, Selasa, 4 Oktober 2022.

Jati menjelaskan, langkah cepat NasDem mengusung pencapresan Anies menimbulkan spekulasi tentang retaknya hubungan partai tersebut dengan Presiden Joko Widodo dan parpol anggota koalisi pemerintah. Tetapi, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menjamin bahwa pihaknya masih menjalin komunikasi yang hangat dengan Presiden.

Surya juga menyatakan bahwa langkah yang diambilnya merupakan langkah kebangsaan dan lumrah dalam kehidupan demokrasi. Menurut Jati, sikap Surya ini mendorong politik di Indonesia menjadi lebih dewasa atau matang.

"Jika partai-partai menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai, praktek demokrasi kita akan berorientasi pada peningkatan kualitas perikehidupan rakyat,” kata Jati.

Selain itu, Jati mengungkapkan pendeklarasian nama Anies sebagai calon presiden semakin memperjelas peta politik 2024. Dengan semakin jelasnya pihak-pihak yang bakal ’berkompetisi’ dalam Pilpres 2024, SKI menyerukan agar semua kubu dapat bersikap fair dan menghindari politik main kayu seperti menggunakan instrumen hukum untuk memukul lawan politik.

Sebelumnya, Anies Baswedan resmi diusung Partai NasDem menjadi capres untuk perhelatan Pilpres 2024. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum, Surya Paloh pada Senin kemarin. Sebelumnya, NasDem menyandingkan nama Gubernur DKI Jakarta itu dengan dua bakal capres lainnya, yakni Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Kenapa Anies? Jawabannya adalah why not the best?” kata Surya Paloh dalam pidatonya di NasDem Tower, Jakarta Pusat.

Anies dinilai mampu meneruskan pembangunan

Surya mengawali pidatonya dengan memaparkan keyakinan dan prinsip dari Partai NasDem. Adapun Surya mengatakan telah menerima berbagai masukan, saran, serta berkontemplasi sebelum memutuskan menunjuk Anies sebagai Capres.

Surya menyebut Anies menjadi sosok yang mampu untuk meneruskan pembangunan di Indonesia. Ia juga menilai prinsip dan perspektif Anies sejalan dengan apa yang diyakini oleh Partai NasDem.

“Inilah mengapa akhirnya NasDem memilih sosok Anies Baswedan. Kami memikirkan masa depan bangsa ke depan. Insya Allah jika Anies terpilih jadi Presiden, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya,” ujarnya.

Menangapi pernyataan Surya Paloh, Anies menyatakan bersedia menjadi capres dan siap berkolaborasi dengan Nasdem. "Ketika Bang Surya dan Nasdem mengajak kami berdampingan, mengajak bersama memperbaiki yang kurang tuntas. Kami terima, kami siap menjawab tantangan itu disertai dengan rendah hati," kata Anies

M JULNIS FIRMANSYAH



Baca: Jokowi Tolak Tanggapi NasDem Usung Anies Jadi Capres