Ridwan Kamil Pastikan Jenazah Eril Terbang dari Swiss Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan dirinya akan membawa pulang jenazah sang putra sulung, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril ke Indonesia pada hari ini, Sabtu, 11 Juni 2022. Dia diperkirakan tiba di Indonesia pada Ahad besok sementara pemakaman akan dilakukan pada Senin, 13 Juni 2022.

“Eril, today is Saturday. It is a good day to go home,” kata Ridwan Kamil dalam unggahan Instagram miliknya, @ridwankamil, Sabtu, 11 Juni 2022.





Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha juga memastikan pria yang akrab disapa Kang Emil itu akan bertolak dari Swiss pada Sabtu pukul 10.00 waktu setempat. Dia menyatakan pesawat itu dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Ahad, 12 Juni 2022, pukul 15.45. Dari Soekarno-Hatta, rombongan akan langsung menuju Bandung dengan melalui jalan darah.

Kakak Ridwan Kamil, Erwin Muniruzaman menambahkan, bahwa jenazah Eril rencananya akan dimakamkan pada Senin, 13 Juni 2022.

"Rombongan dari Swiss tiba di Indonesia hari Minggu sore. Setelah selesai proses pengurusan jenazah di Bandara, rombongan akan langsung ke Bandung ke kediaman resmi di Gedung Pakuan. Jenazah diperkirakan tiba malam hari di Bandung," ujarnya dalam konferensi pers virtual bersama Kementerian Luar Negeri, Sabtu, 11 Juni 2022.

Dia menyatakan pihak keluarga membuka akses kepada masyarakat untuk mendoakan Eril di Gedung Pakuan mulai Ahad malam, 12 Juni 2022, pukul 23.00 WIB hingga Senin pagi, 13 Juni 2022, pukul 08.00 WIB. Setelah itu, Jenazah Eril akan dibawa ke pemakaman keluarga di Cimaung, Kabupaten Bandung.

Sebelum terbang kembali ke Indonesia, Ridwan Kamil menyempatkan diri untuk bertemu dengan seorang guru Sekolah Dasar di Bern, Swiss, yang menemukan jenazah Eril di Bendungan Engehalde di Sungai Aare pada Rabu lalu. Guru bernama Geraldine Beldi itu merupakan orang pertama yang melihat jenazah Eril saat akan berangkat ke tempat kerjanya.

Dalam pertemuan itu, Geraldine menyatahakan mengetahui kabar soal hilangnya Eril di Sungai Aare. Dia pun mengaku selalu melihat ke Sungai Aare setiap kali melintas. Dia pun menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya Eril. Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada Geraldine dan berjanji akan menjamunya jika si guru ingin berlibur ke Indonesia.

MUTIA YUANTISYA|DEWI RINA

