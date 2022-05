Bamsoet Paparkan Progres MXGP 2022 di Samota NTB

INFO NASIONAL – Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) memaparkan progres persiapan MXGP Indonesia yang akan diselenggarakan pada 26 Juni 2022 di Samota, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Baik berupa pengerjaan main track, infrastruktur listrik, Telkom, akomodasi, perizinan hingga medical.

“Proses pembangunan main track berupa penataan jalur track dan pengaturan space masing-masing area sudah selesai 30 persen,” kata dia bersama jajaran Sport Talenta Indonesia (STI) selaku promotor lokal penyelenggara kejuaraan dunia MXGP 2022, Kamis 19 Mei 2022.

Sementara infrastruktur penguatan jaringan listrik oleh PLN maupun penyempurnaan jalur jaringan dan proses transfer layanan telekomunikasi oleh Telkom sudah progres 50 persen. Akomodasi progres 50 persen dengan ketersediaan 922 kamar dari hotel bintang 4 hingga non bintang di Kabupaten Sumbawa.

Bamsoet melanjutkan, terkait urusan perijinan progresnya sudah 30 persen. Surat rekomendasi izin keramaian dari Polres setempat sudah didapatkan, untuk kemudian dilanjutkan ke Polda dan Mabes Polri. Sementara untuk medical, progresnya sudah 20 persen berupa pembangunan medical center dan helikopter medic. Sementara tools medical sudah siap 100 persen. Draft site plan MXGP 2022 juga sudah dirancang dengan luas area sirkuit mencapai 90 hektar.

"Sebelum puncak race kejuaraan pada 26 Juni 2022, penyelenggara juga sudah menyiapkan berbagai rangkaian acara yang dimulai sejak 24 Juni 2022,” kata Ketua MPR itu.

Bamsoet menuturkan, untuk race event pada 24 Juni 2022, akan ada kegiatan administrative control, technical verification and random sound control, circuit control, medical examination of unfit riders in the medical center, second circuit control, serta ditutup dengan meeting of the race direction/event management. “Sementara entertainment event pada 24 Juni 2022, akan ada penampilan dari band lokal, hingga band internasional.”

Pada 25 Juni 2022, lanjut dia, kegiatan race event yang dilakukan antara lain free practice bagi peserta MXGP dan MX2. Dilanjutkan time practice dan start test session untuk peserta MXGP dan MX2. Serta qualifying race peserta MXGP dan MX2.

"Untuk total kedatangan peserta, antara lain terdiri dari 100 orang official team infront, 48 riders MXGP, 48 riders MX2, 200 orang MXGP official team, hingga 200 orang MX2 official team,” kata Bamsoet. Dia pun berharap kejuaraan dunia MXGP di Samota, Sumbawa, NTB bisa berjalan sukses. “Sehingga semakin meneguhkan posisi Indonesia sebagai rumah bagi penyelenggaraan berbagai kejuaraan motorsport dunia,” kata Bamsoet. (*)