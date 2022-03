Bamsoet Resmikan Resto Jamuan Makan Malam

Ketua MPR Bambang Soesatyo, saat meresmikan Soft Opening Lounge in The Sky Indonesia, Experience Jakarta's Hanging Hangout Spot! yang terletak di Mangkuluhur City Jl Gatot Subroto No Kav 2-3 Jakarta, Senin malam (28/3/22).

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kehadiran Lounge in The Sky Indonesia di Boca Rica Tapas Bar & Lounge, di Mangkuluhur City, Semanggi, Jakarta, yang dirancang oleh Mangkuluhur City berkolaborasi dengan DITS Asia. Sebagai manifestasi dari konsep kolaborasi ekonomi kreatif yang memadukan unsur industri kuliner dengan pesona wisata. Sekaligus menawarkan hiburan yang menantang adrenalin, namun dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

"Kehadiran Lounge in The Sky di Jakarta menjadikan kita tidak lagi harus membuang devisa dengan terbang ke Eropa, Dubai atau Malaysia untuk menikmati sensasi jamuan fine dining dari ketinggian 50 meter di atas tanah. Tidak sekadar menawarkan pengalaman makan dan minum di atas ketinggian langit Jakarta dengan panorama gedung pencakar langit yang menakjubkan," ujar Bamsoet usai meresmikan Soft Opening Lounge in The Sky Indonesia, Experience Jakarta's Hanging Hangout Spot!, Senin malam 28 Maret 2022.

Turut hadir antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Anggota DPR RI Robert Kardinal, Komisaris Utama Grup Humpuss Hutomo Mandala Putra (Tommy Suharto), Presiden Direktur Humpuss Land Darma Mangkuluhur Hutomo dan Pengusaha Muda Ruddy Salim.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Lounge in The Sky pertama kali beroperasi pada Mei 2006 di Brussels, Belgia. Indonesia menjadi negara ketiga di dunia dan kedua di Asia dalam menghadirkan Lounge in The Sky setelah Belgia dan Malaysia. Program Lounge in The Sky merupakan bagian dari produk restoran Dinner in The Sky yang telah berpengalaman di lebih dari 60 kota di seluruh dunia dan lebih dari 10 ribu kali penyajian.

"Lounge in The Sky Indonesia menawarkan berbagai pilihan paket yang bisa dipesan oleh para turis dan para penikmat atraksi kuliner dengan variasi harga yang terjangkau. Antara lain, paket standard, paket class dan paket first class. Lounge in The Sky Indonesia juga menjanjikan hidangan yang dimasak oleh koki terpilih dari Boca Rica Tapas Bar & Lounge, ," kata mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan menambahkan, Lounge In The Sky memiliki rekor keselamatan selama 16 tahun dan didesain sesuai dengan German norm DIN 4112. Struktur melayang - panduan untuk kalkulasi dan eksekusi, dengan segala gambar teknis, kalkulasi, dan simulasi yang telah diuji oleh TUV SUD, sebuah organisasi internasional yang berasal dari Jerman, yang memvalidasi keselamatan dari segala macam produk demi melindungi baik manusia maupun lingkungan dari bahaya.

"Tidak heran jika hingga saat ini lebih dari 5 ribu tamu dikabarkan telah masuk dalam waiting list untuk menikmati Lounge in the Sky Indonesia. Para tamu masih dapat mendaftar via situs www. lits.asia untuk dapat merasakan sensasi yang telah memperoleh pengakuan dari CNN dan Forbes sebagai salah satu dari Top 10 Most Extravagant Meals di dunia," ujar Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini. (*)