Kilas Balik Sorotan Kontroversi Terawan Soal Vaksin Nusantara

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah diberhentikan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Keputusan itu ditetapkan dalam Muktamar XXXI IDI di Banda Aceh, Jumat, 25 Maret 2022.

"Pemberhentian tersebut dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja," demikian penggalan bunyi keputusan sidang seperti dikutip dari video yang dibagikan Epidemiolog UI Pandu Riono lewat akun Twitter @drpriono1. Pandu membolehkan cuitannya dikutip.

Sebelum nama Terawan kembali diperbincangkan karena diberhentikan dari IDI, dokter militer itu sempat disoroti mengenai Vaksin Nusantara. Adapun Vaksin Nusantara telah mengundang pro dan kontra sebelum pemerintah menetapkannya bukan lagi sebagai riset vaksin Covid-19.

Risetnya sebagai vaksin juga sempat diberhentikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena sejumlah prosedur uji klinis yang dianggap tak diikuti oleh Terawan dan timnya. Salah satunya, karena tak ada pengawasan dari Komite Etik.

Kontroversi Vaksin Nusantara Terawan

Terawan mengatakan tak perlu perdebatan Vaksin Nusantara

Terawan memandang, tak perlu perdebatan Vaksin Nusantara sebagai vaksin atau terapi dan juga penamaannya. Menurut dia, yang terpenting dilakukan segera mempublikasi teknologi terapi kekebalan tubuh berbasis vaksin sel dendritik untuk dijadikan bukti riset Covid-19 pada dunia.

"Soal hipotesisnya nanti diterima atau ditolak, itu bukan persoalan. Yang penting sudah kita buktikan pakai riset," katanya dalam seminar daring Pandemic Covid 19: Lessons Learned and Efforts to Reinforce Health Security to Accelerate Covid-19 Handling, pada Selasa, 27 Mei 2021.

Riset yang dianggap legend

Menurut Terawan, ketahanan dan kesehatan nasional menghadapi pandemi bisa diatasi dengan membuat imunitas untuk setiap warga negara. Ia mengutip pengalaman dirinya sebagai relawan Vaksin Nusantara dan mengaku telah merasakan efek imun dari vaksinasi itu.

"Rasanya enak," katanya. Ia menjelaskan, efek berdasarkan literatur yang dibacanya, kekebalan tubuh puluhan tahun. "Riset ini akan jadi legend bagi RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto)," ucap Terawan.

Terawan minta dukungan DPR untuk Vaksin Nusantara

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyayangkan langkah Terawan yang sering tampil di DPR. Bekas Menteri Kesehatan terang-terangan meminta dukungan DPR untuk pengembangan Vaksin Nusantara pada Rabu, 16 Juni 2021.

Pandu mengatakan, jika Terawan seorang ilmuwan maka seharusnya tidak presentasi di DPR. "Tapi presentasi di kalangan ilmuwan,” kata Pandu, Kamis, 17 Juni 2021.

Terawan cenderung seperti politikus

Pandu mengatakan, Terawan bukan lagi ilmuwan, tapi politikus, karena sering meminta dukungan DPR agar vaksin Nusantara bisa dilanjutkan.

Menurut Pandu, jika kajian dan presentasi itu dilakukan di depan kalangan akademisi atau ilmuwan, maka vaksin Nusantara itu bisa dikaji secara ilmiah. Para ilmuwan pasti akan bertanya-tanya mengenai keseluruhan proses penelitian vaksin Nusantara. “Kalau presentasi di DPR, mereka kebanyakan tak mengerti. Dan belakangan memberikan dukungan saja,” kata Pandu.

Kata Terawan, Vaksin Nusantara tak butuh anggaran negara

Terawan pernah mengatakan tidak membutuhkan anggaran negara untuk mengembangkan Vaksin Nusantara. Ia hanya butuh izin lembaga terkait untuk melanjutkan uji klinis Vaksin Nusantara.

"Kalau masalah anggaran, jujur saya tidak butuh anggaran dari negara, yang saya butuhkan adalah good will dan political will," kata Terawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu, 16 Juni 2021.

Menurut dia, penelitian sel dendiritik itu tak butuh banyak dana. Paling banyak, kata dia, dihabiskan untuk perbaikan laboratorium agar sesuai dengan prinsip Good Manufacturing Practice (GMP).

