Jakarta, Indonesia – PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), berpartisipasi dalam GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang berlokasi di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang. Dalam acara ini, Mitsubishi Fuso menyampaikan tentang upaya mereka untuk beradaptasi dalam pergeseran pasar akibat pandemi dan mencapai Operational Excellence.

Pandemi mengajarkan kita untuk mengeksplorasi dan memperluas ekosistem digital

Mitsubishi Fuso 2021, Memperkuat Posisi Pemimpin Pasar Dengan Keunggulan Operasional (Operational Excellence) | Foto: dok. Mitsubishi Fuso

Pandemi melanda hampir setiap lapisan kehidupan kita, termasuk pasar kendaraan komersial. Ini mempengaruhi cara hidup, berkomunikasi, bersosialisasi, dan berpikir kita, yang mengakibatkan pergeseran perilaku pasar secara keseluruhan. Mitsubishi Fuso telah berhasil menangkap perubahan ini dengan digitalisasi. Pertama, Mitsubishi Fuso telah memasang sistem telematikanya sendiri yang disebut Runner sejak tahun 2017. Runner adalah alat yang berguna bagi pelanggan untuk mengelola armada mereka selama PPKM. Karena Runner dilengkapi GPS dan Engine Starter Kill yang memungkinkan pelanggan untuk memantau lokasi kendaraan dan situasi kendaraan seperti tekanan ban, sisa bahan bakar. Dalam keadaan darurat, mereka dapat mengaktifkan fungsi Engine Starter Kill dari jarak jauh dengan memeriksa lokasi truk dengan GPS.

Dalam sambutannya pada Press Conference Mitsubishi Fuso di GIIAS 2021, Presiden Direktur PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Naoya “Rocky” Takai mengatakan, “semua truk Mitsubishi Fuso yang dijual sejak tahun 2017 telah dilengkapi dengan Runner dan sekarang 144.000 unit truk dengan Runner berada di jalan Indonesia. Selain itu, Mitsubishi Fuso baru-baru ini memperkenalkan aplikasi baru yang disebut "Runner Driver", yang dibuat khusus untuk pengemudi truk untuk memantau pesanan pekerjaan, kondisi kendaraan, perilaku pengemudi dan laporan kinerja”, ujarnya.

Kedua, Mitsubishi Fuso secara serius melibatkan ekosistem digital dengan meluncurkan official store di Tokopedia dan Monotaro. Bertahun-tahun sebelumnya, ide menjual truk secara online di Indonesia tampaknya tidak rasional. Namun, karena situasi pandemi, ketergantungan kita pada teknologi digital menjadi sangat tinggi sehingga memungkinkan pembelian truk secara online. Hal ini terbukti dengan tercapainya penjualan lebih dari 1.000 truk Mitsubishi Fuso melalui Tokopedia sejak diluncurkan pada tahun 2020. Di satu sisi, hal itu mencerminkan perubahan kebiasaan pembelian masyarakat. Di booth GIIAS 2021, Mitsubishi Fuso juga menyediakan toko digital apabila pengunjung ingin membeli truk.

Mitsubishi Fuso New Mining Spec, Euro4 & Kendaraan Elektrik Masa Depan

Untuk memperkuat posisi kami sebagai pemimpin pasar, tidak hanya menyediakan layanan digitalisasi namun kami juga perlu menghasilkan produk yang Tangguh dan dapat memenuhi permintaan pasar. Pada pameran GIIAS 2021 ini, Mitsubishi Fuso memperkenalkan New Mining Spec terbarunya. “Unit ini telah dilengkapi dengan OEM Power Take Off (PTO), Radiator Guard dan Rotary Lamp yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan di industri pertambangan,” imbuh Rocky.

Sejalan dengan itu, Mitsubishi Fuso juga menyatakan kesiapannya untuk menyongsong regulasi Euro4 mulai 2022. Dengan DNA Mitsubishi Fuso yang kuat, terbukti berpengalaman di mesin Common Rail, dan peningkatan spek, Mitsubishi Fuso yakin varian Euro4-nya akan diterima pasar Indonesia. Mitsubishi Fuso berusaha sebaik mungkin untuk memastikan fase transisi dari Euro2 akan berjalan lancar dan akan didukung oleh 220 jaringan dealer terbesar di seluruh Indonesia.

Selain Euro4, Pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir serius fokus pada kendaraan listrik. Meskipun truk listrik masih sangat terbatas di Indonesia, FUSO adalah pemimpin truk listrik di dunia. Truk listrik pertama FUSO pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016. Unit pertama dikirimkan pada tahun 2017 dan lebih dari 200 unit eCanter dikirimkan ke beberapa wilayah di Jepang, Eropa, dan AS. Sebagai pelopor truk listrik, FUSO telah menetapkan visi untuk mempercepat transportasi elektrifikasi dan nol emisi di industri kendaraan komersial, dan Mitsubishi Fuso yakin cepat atau lambat Indonesia akan memiliki visi yang sama.

Kontribusi KTB Selama 51 Tahun

Selama 51 tahun keberadaannya di Indonesia, Mitsubishi Fuso telah menjual sebanyak 1,32 juta unit (hingga Oktober 2021). Hal ini menobatkan Mitsubishi Fuso sebagai populasi truk terbesar di Indonesia. Mitsubishi Fuso juga telah melayani 520.000 pelanggan yang mempercayai Mitsubishi Fuso. Tanpa kepercayaan pelanggan, tentu pencapaian ini tidak akan diraih sehingga pada kesempatan tersebut Naoya “Rocky” Takai menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan konsumen kepada Mitsubishi Fuso. Merek Mitsubishi Fuso telah berkembang untuk mendukung perekonomian Indonesia dan KTB akan memastikan kelanjutan kontribusi Mitsubishi Fuso selama 50 tahun ke depan.