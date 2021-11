Pemprov Maluku Capai Kesepakatan dengan The Luxury Voyage

INFO NASIONAL – Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku menggelar pertemuan dengan The Luxury Voyage (Indonesia’s Leading Luxury Yacht Charter and Bespoke Travel Service) dan sejumlah stakeholder di Ruang Rapat lantai 2 Kantor Gubernur, Jumat, 2 November 2021. Pertemuan tersebut terkait usulan proposal kerja sama yang dilayangkan oleh The Luxury Voyage untuk mendukung pariwisata di Provinsi Maluku.

Ketua TGPP Provinsi Maluku, Hadi Basalamah, memimpin langsung pertemuan tersebut. Turut hadir pimpinan OPD terkait di lingkup Pemprov Maluku, Charter Manager Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, General Manager PT. Pelindo IV Cabang Ambon, General Manager ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ambon, dan stakeholder lainnya.

“Kami berharap pertemuan ini menjadi motor penggerak untuk Pemprov Maluku, khususnya pada sektor pariwisata yang memang perlu didukung oleh seluruh stakeholder baik secara Lokal, Nasional dan Internasional,” kata Hadi.

Dia menjelaskan telah tercapai kesepakatan antara Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan manajemen The Luxury Voyage untuk saling dukung dalam pengembangan pariwisata Maluku, serta mempromosikan produk-produk UMKM lokal dan tempat-tempat wisata yang ada di Maluku. Tindak lanjut pertemuan akan dilakukan dalam bentuk Letter of Interns untuk menjadi suatu pegangan kesepakatan bersama.

Keterangan Hadi diperkuat oleh Manager The Luxury Voyage, Bayu Charter yang siap mendukung pengembangan potensi pariwisata, maritim, UMKM Maluku. Pihaknya juga siap mendatangkan para wisatawan ke Maluku.

Salah satu kapal dari The Luxury Voyage singgah di Kota Ambon pada 4 November dan akan melanjutkan perjalanannya ke Raja Ampat. The Luxury Voyage bergerak di bidang penyewaan kapal pesiar yang melayani pelayaran di beberapa tempat ternama di Indonesia seperti Flores, Taman Nasional Komodo dan Raja Ampat. (*)