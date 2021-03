Malaysia Dapat Kuota Haji Tambahan, PKS Minta Jokowi Say Hello ke Raja Salman

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Agama DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyarankan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomunikasi dengan Raja Salman Bin Abdulaziz terkait kepastian pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia.

“Saya sarankan Pak Jokowi segera say hello sama Raja Salman. Saya kira akan clear. Bagaimana say hello-nya mungkin ada tata caranya,” kata Bukhori dalam rapat kerja dengan pemerintah, Senin, 15 Maret 2021.

Bukhori mengatakan, baru-baru ini ia mendapat kabar bahwa Kerajaan Arab Saudi memberi tambahan kuota haji kepada Malaysia. “Malaysia mendapat tambahan kuota, sementara Indoneisa kepastian belum jelas,” katanya.

Menurut dia, masyarakat kini sedang resah menanti kepastian pemberangkatan haji. Karena itu, ia menyarankan agar Jokowi menyapa Raja Salman. “Karena yang menetapkan bukan menteri terkait pelaksanaan atau tidak, tapi adalah raja,” ujar dia.

Anggota Komisi Agama dari Fraksi PKB, Anisa Syakur, juga menyarankan Kementerian Agama untuk meminta kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Ia menilai, jemaah haji Indonesia yang sempat tertunda pada tahun lalu sebetulnya sudah siap berangkat tahun ini.

“Karena persiapannya itu sudah setahun kemarin. Bahkan yang beli oleh-oleh setahun kemarin ada yang oleh-olehnya satu kamar. Ini sekarang sudah ada semua, ada kontak ya berangkat dia,” kata Anisa.

Kerajaan Arab Saudi sebelumnya memberi tambahan kuota haji 10 ribu untuk Malaysia. Kesepakatan ini dicapai setelah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bertemu Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.

Namun penambahan kuota haji ini baru berlaku setelah Covid-19 terkendali dan prosesi haji memungkinkan untuk dilakukan. Saat ini kuota haji untuk Malaysia sebanyak 31 ribu jemaah. "Ini kabar baik. Satu-satunya hal adalah mengetahui kapan kuota penuh (untuk jemaah Malaysia) akan diberikan oleh Arab Saudi, tidak hanya untuk Malaysia tetapi juga untuk negara lain," kata Muhyiddin Yassin dikutip dari New Straits Times, Kamis, 11 Maret 2021.

FRISKI RIANA

