Tempo Gelar Turnamen Golf 2018

INFO NASIONAL - Tempo Media Group kembali menyelenggarakan Tempo Golf Tournament 2018 di Sentul Highlands Golf Club, Cijayanti, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 5 Mei 2018. Turnamen ini diikuti 139 peserta dari lembaga pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan pelaku industri.

Turnamen ini merupakan usaha Tempo menjalin kerja sama lebih erat dengan pembaca serta mitra usaha yang gemar bermain golf.

Awal pertandingan ditandai dengan pemukulan bola pita atau asap yang dilakukan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, pada pukul 06.45 WIB. Selanjutnya, semua pemain menuju tee box yang telah ditentukan.

Turnamen golf ketiga yang digelar Tempo Media Group ini dibagi tiga kategori, yaitu Flight C, B, juga A. Tempo Golf Tournament 2018 memperebutkan satu unit Lexus NX300, satu Toyota Innova type G Gasoline, serta uang tunai Rp 100 juta sebagai hadiah bagi peserta yang berhasil hole in one. Selain itu, peserta berkesempatan mendapat grand prize logam mulia.

Para peserta menyambut positif digelarnya turnamen ini. Perry mengatakan turnamen golf Tempo ini penting untuk meningkatkan kebersamaan dalam memajukan ekonomi. "Ini suatu pertemuan atau pertandingan yang bagus. Saya kira suatu forum yang bagus juga untuk kekeluargaan, mitra-mitra kerjanya Tempo banyak yang datang dari berbagai pihak. Itu kebersamaan yang sangat bagus," ujarnya.

Hal senada disampaikan Tirta. Dia mengatakan turnamen golf yang digelar Tempo ini sangat baik untuk networking. Sebab, selain forum koordinasi yang resmi, perlu ada forum koordinasi yang sifatnya lebih rileks sekaligus bisa ketemu dengan banyak lembaga atau banyak pihak. "Jadi, menurut saya, ini forum yang sangat baik karena banyak hal yang bisa diselesaikan justru secara informal dengan suasana lebih rileks," ucapnya.

Turnamen berakhir pada pukul 12.30 WIB setelah semua peserta menyelesaikan permainan 18 holes. Sebelum pengumuman pemenang dibacakan, dalam sambutannya, Direktur Tempo Media Group Meyki Sofyansiah menyampaikan terima kasih kepada semua peserta yang hadir dalam turnamen. "Kami berharap apa yang kita coba sajikan ini mudah-mudahan memenuhi syarat bagi golfer. Mainnya fun, enak, sehingga ketika kita bikin lagi, kita bisa kumpul lagi. Terima kasih juga saya sampaikan buat para sponsor dan partisipan," katanya.

Turnamen ini didukung Bank BCA, Bank Mandiri, BRI, Lexus, Toyota, Antam, Weber Shandwick, Depo Bangunan, Jack Nicklaus, juga Universitas Pancasila.