Soal Harga BBM, Politisi Demokrat: Tak Perlu Menyindir SBY

Jum'at, 23 Desember 2016 | 16:22 WIB







Ilustrasi BBM. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR RI, Marwan Cik Asan, tidak setuju apabila pemerintahan saat ini membandingkan kebijakan mengenai harga bahan bakar minyak dengan pemerintah sebelumnya. "Karena setiap era memiliki tantangan, masalah, dan solusinya sendiri. Tak perlu menyindir-nyindir kebijakan pemerintahan yang lalu," ujar Marwan dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 23 Desember 2016.



Politisi muda Partai Demokrat ini berekasi karena adanya sejumlah berita yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo menyindir kebijakan subsidi BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menelan anggaran Rp 300 triliun. Komentar itu, menurut dia, muncul saat Jokowi memberi sambutan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 21 Desember 2016.



“Kebijakan pemerintah hadir berdasarkan tantangan dan masalah pada sebuah masa. Tak elok membandingkan kebijakan hari ini dengan apa yang dilakukan pemerintah sebelumnya,” kata Marwan.



Menurut dia, Jokowi sempat berbicara mengenai kebijakan Kabinet Kerja yang berhasil membuat harga BBM di Papua setara dengan di Pulau Jawa. Harga BBM di Papua kini sama dengan wilayah lain, yakni di kisaran Rp 6.000 per liter, setelah sebelumnya bisa mencapai Rp 60 ribu-Rp 100 ribu per liter.



Marwan berujar, penghapusan subsidi BBM pada era Jokowi dilakukan ketika harga minyak dunia ada di level terendah, yang sempat turun hingga US$ 30 per barel. Adapun di era SBY, kata dia, kebijakan pemberian subsidi dilakukan ketika harga minyak meningkat tajam, yaitu hingga US$ 100 per barel.



"Pemberian subsidi dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintahan,’’ tutur Marwan.



Marwan mengingatkan bahwa selama pemerintahan SBY, terjadi empat kali kebijakan kenaikan harga BBM dengan kenaikan tertinggi pada Oktober 2005. Menurut dia, hal itu dilakukan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, akibat kenaikan subsidi BBM.



Bila dihitung rata-rata, kata Marwan, selama 10 tahun pemerintahan SBY, subsidi BBM yang diberikan sebesar Rp 129,7 triliun per tahun. “Bukan Rp 300 triliun sebagaimana yang disebutkan oleh Jokowi. Tidak perlu dilebih-lebihkan, jika hanya untuk menunjukkan bahwa anda sedang berbuat sesuatu hari ini,” kata dia.



YOHANES PASKALIS



