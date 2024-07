ADHI Raih Dua Penghargaan Anugerah ESG 2024

Iklan

INFO NASIONAL - PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) berhasil meraih dua penghargaan dalam Anugerah ESG 2024 yang diselenggarakan oleh IDX Channel di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Kamis, 25 Juli 2024. ADHI tidak hanya mendapatkan penghargaan untuk Program ESG Komitmen Menjalankan Strategi ESG Terintegrasi di Sektor Infrastruktur, tetapi juga mengukuhkan Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi Mukhson, sebagai The Most Committed ESG Leader.

Penghargaan Anugerah ESG 2024 yang bertema "Optimizing ESG To Drive Value Creation” ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang sukses menjalankan inisiatif ESG dengan dampak signifikan pada bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian lima aspek utama yaitu, Environment, Social, Governance, Innovation in Sustainable Finance, dan Integrated ESG. Penilaian dilakukan oleh Dewan Juri yang telah melakukan evaluasi sejak bulan Juni 2024.

ADHI berkomitmen menjalankan ESG dengan membentuk komite khusus dan merumuskan Sustainability Roadmap sebagai pedoman implementasi ESG ke depan. Komitmen ini sejalan dengan visi ADHI untuk menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul demi pertumbuhan berkelanjutan. Melalui program-program unggulan, ADHI tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur berkualitas, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan untuk memastikan bumi menjadi tempat yang lebih baik bagi generasi masa depan.(*)