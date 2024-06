Inilah Sembilan Pemenang Astranauts 2024

Iklan

INFO NASIONAL - Setelah melewati rangkaian tahap penjaringan dan Demo Day, Astranauts 2024 menentukan sembilan pemenang yang berinovasi dalam memperkuat ekosistem digital dan teknologi di Indonesia pada Jumat, 7 Juni 2024.

Para pemenang terdiri dari jalur startup, mahasiswa, dan kategori business challenge.

Astranauts adalah program yang diinisiasi Astra untuk memacu perkembangan ekonomi berkelanjutan melalui teknologi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022.

Adapun, peaksanaan Demo Day & Awarding Astranauts 2024 turut dihadiri oleh Direksi Astra, para juri dan juga mentor Astranauts 2024.

“Astranauts 2024 mengajak inisiator startup dan mahasiswa untuk dapat menunjukkan solusi-solusi terbaik yang dapat memberi manfaat untuk masyarakat melalui teknologi terkini. Astra yakin bahwa generasi muda tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti dan berkelanjutan bagi Indonesia,” ujar Direktur Astra Santosa saat membacakan sambutan Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro.

Astranauts 2024 mengangkat tema “Technology Innovation for Today and The Future of Indonesia”, dan mengompetisikan delapan topik utama, yaitu Smart Automotive & Manufacturing, Smart Financial Services, Smart Mining & Energy, Smart Agriculture, Smart Mobility & Logistics, Smart Infrastructure & Property, Smart Technology, hingga Smart Healthcare, serta kategori baru Business Challenge.

Pada pelaksanaan tahun ini, pendaftar Astranauts 2024 meningkat 10 persen dibanding tahun sebelumnya, atau mencapai 2.400 peserta. Kemudian 19 finalis terpilih telah menampilkan karyanya di hadapan dewan juri, dengan berbagai kriteria penilaian, hingga terpilihlah sembilan pemenang Astranauts 2024 sebagai berikut:

Jalur Startup

Juara 1: FishGo

Juara 2: AKAR

Juara 3: 3DPint.ID

Jalur Mahasiswa

Juara 1: MooApps

Juara 2: INCLUDE Technology

Juara 3: KOMIB.id

Kategori Business Challenge

Juara 1: AssetFindr

Juara 2: Mine-Eye Gama

Juara 3: S.2.R.E

Para pemenang Astranauts 2024 akan mendapatkan apresiasi berupa uang tunai senilai total Rp350 juta, kesempatan untuk berkolaborasi dengan Grup Astra, mentorship eksklusif dari para pakar dan pemimpin industri, serta kesempatan untuk bertemu dan mengajukan ide ke venture capital yang menjadi partner Astranauts 2024.

Astranauts Conference 2024

Sebelum acara Demo Day & Awarding Astranauts 2024, telah dilaksanakan Astranauts Conference 2024 di Catur Dharma Hall, Menara Astra, Jakarta pada 6 Juni 2024, yang mendiskusikan delapan topik terkini dalam dunia digital dan teknologi oleh lebih dari 20 tech leaders dan pemimpin industri.

Astranauts 2024 turut melibatkan beberapa perusahaan dalam Grup Astra dan perusahaan lainnya dalam menjaring peserta dan mendukung program acara.

Adapun perusahaan Grup Astra yang menjadi mitra pada tahun ini yaitu PT Pamapersada Nusantara (PAMA), PT Astra Graphia Information Technology (AGIT), PT Toyota Astra Financial Services (TAF), Immersion by Lexus, dan PT Astragraphia Tbk.

Selain itu ada beberapa mitra, yaitu Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Indonesia x Data Labs (datalabs.id), Salesforce Inc, DailySocial.id, Tech In Asia Indonesia, Level Up powered by Agate, dan SARI Teknologi, serta Rekosistem.

Sedangkan mitra yang terlibat dalam penjaringan peserta adalah Astra Strartup Community (ASC), Angel Investment Network Indonesia (ANGIN), BLOCK71 Indonesia, Endeavor, Google for Startups, Habibie Innovators by Hi Incubator, Impact Hub, KUMPUL.ID, Lestari, Plug and Play, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, dan SISTEM.

Semangat Astra dalam memperkuat ekosistem digital dan teknologi untuk hari ini dan masa depan Indonesia melalui Astranauts, sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. (*)