MIS Bintaro Rayakan Foundation Day

INFO NASIONAL – Mentari Intercultural School (MIS) rayakan Foundation Day dengan tema "31 Years of Great Familyhood", di MIS Bintaro. Kepala SPK Mentari Intercultural School Bintaro, Sunny M. Reyes mengatakan, kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang perayaan semata, tetapi juga sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi antara siswa, guru, staf, alumni, dan masyarakat sekitar.

“Sesuai dengan visi MIS yaitu a school that is a home, a learning that never ends, MIS membayangkan sebuah sekolah yang menjadi rumah bagi para siswa kami, tempat di mana mereka dibentuk sebagai individu pembelajar seumur hidup, yang berbudaya, berpengetahuan dan penuh kepedulian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” ujarnya.

Perayaan Foundation Day ini diisi dengan berbagai kegiatan menarik dan bermanfaat sebagai komitmen MIS untuk menjadi lembaga pendidikan yang menjalin hubungan kekeluargaan yang erat dengan setiap pemangku kepentingan.

Perayaan Foundation Day ke-31 dibuka pada hari Jumat, 31 Mei 2024 dengan rangkaian kegiatan Bazaar dan Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Games yang didasarkan pada prinsip-prinsip sains, teknologi, teknik, dan matematika. Melalui eksperimen, demonstrasi interaktif dan adu ketangkasan, siswa diajak mengenal prinsip-prinsip logika, fisika, kimia, dan matematika. Kegiatan ini diharapkan membuat siswa tertarik untuk semakin mengembangkan pengetahuan di bidang ini.

Foundation Day ke-31 juga dimeriahkan dengan booth permainan yang disiapkan oleh Student Council (OSIS) dan oleh masing-masing “house” yang ada di SMP-SMA MIS Bintaro. Sistem “house” di MIS Bintaro mengelompokkan siswa dari kelas 7 hingga kelas 12 dalam enam kelompok besar lintas angkatan dan merupakan salah satu cara MIS Bintaro mengembangkan komunitas yang saling mendukung dan saling menjaga melalui pengalaman kebersamaan dalam kegiatan-kegiatan berbasis “house”.

Sebagai bagian dari kepedulian sosial, MIS Bintaro juga mengadakan kegiatan donor darah dan medical check-up gratis melalui kerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan rumah sakit Premier Bintaro. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari kalangan guru, staf, orang tua murid, hingga warga sekitar.

Selain itu, Foundation Day MIS juga menggelar Fun Run 2 km dan 5 km yang diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari keluarga besar MISB, dari mulai siswa, alumni sampai orang tua siswa.

Fun Run menjadi bentuk pendekatan pembelajaran holistik, di mana kesehatan fisik dan kebersamaan dianggap sebagai bagian integral dari pengembangan diri. Melalui Fun Run, peserta tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga mengasah kerjasama, kebersamaan dan semangat sportivitas.

Setelah Fun Run, kegiatan dilanjutkan dengan konser akhir tahun yang menampilkan pertunjukan bakat siswa dan guru. Dalam konser ini, turut hadir tamu undangan dari Yayasan Sayap Ibu Bintaro untuk ikut menikmati pertunjukan yang disajikan.

Di akhir acara, Alumni Homecoming mengundang alumni dari MIS Bintaro untuk bernostalgia dan mengenang masa-masa ketika bersekolah di Mentari. Kegiatan ini juga sekaligus mempersiapkan pertemuan akbar yang direncanakan tahun depan.

MIS Bintaro berharap, rangkaian kegiatan yang telah dilakukan dapat mempererat tali silaturahmi dan menanamkan nilai-nilai kebersamaan dalam keluarga besar Mentari. MIS Bintaro pun berterimakasih atas dukungan keluarga besar MIS Bintaro, masyarakat, tenant dan para sponsor yaitu Biodef, BCA, Planet Sport Asia, Emina, Nasi bejeg wijaya, iforte, RS Premier Bintaro, Palang Merah Indonesia, Star Books & Gifts, MISB Student Council, Maxhub, dan The gram studio yang menjadi bagian dari kesuksesan acara ini. (*)