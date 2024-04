Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

Iklan

TEMPO.CO, Sragen - Putri keempat mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Untung Wina Sukowati, berencana maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Wina yang juga adik tiri Bupati Sragen saat ini, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, akan mencalonkan diri sebagai Bupati Sragen periode 2024-2029 melalui Partai Demokrat.

Wina resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Sragen di Kantor DPC Partai Demokrat Sragen, Senin sore, 22 April 2024. Kedatangan Wina diterima oleh ketua DPC Partai Demokrat Sragen Budiono Rahmadi dan struktural partai itu.

Budiono mengantar masuk Wina lalu melakukan pertemuan tertutup. Setelah berdiskusi selama satu jam, Wina memutuskan untuk mengisi formulir pendaftaran sebagai cabup dan disaksikan timnya dan struktural Partai Demokrat Sragen.

Wina tercatat sebagai orang pertama yang mendaftar sebagai bakal cabup di Partai Demokrat Sragen. Sebelum Wina, sebenarnya sudah ada tiga pendaftar tetapi mereka mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati (cawabup).

Ketiga pendaftar bakal calon wabup itu yakni Inggus Subaryoto, Joko Saptono, dan Harmono. Mereka merupakan kader internal Partai Demokrat Sragen.

Baca Juga: Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

"Saya punya visi besar untuk membangun Sragen menjadi kabupaten yang maju dan modern," ujar Wina kepada wartawan di Sragen, Jawa Tengah, Senin, 22 April 2024.

Wanita kelahiran Jakarta 40 tahun lalu itu menyatakan sangat mencintai tanah leluhurnya meskipun tidak lahir dan tinggal di Sragen. Wina terbilang rutin berkunjung ke Sragen.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Wina merupakan lulusan Bachelor of Psychology Management/Marketing dari Monash University di Melbourne, Australia dan Master of Arts dengan predikat istimewa (Distinction) di University of the Arts London di London, Inggris.

Wina menegaskan ingin memperjuangkan politik yang sehat dan penuh integritas, tanpa money politics. Menurutnya, politik uang harus menjadi musuh bersama agar fokus utama lebih diberikan pada kerja-kerja keras untuk membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi serta memberdayakan masyarakat.

"Dengan tekad di atas, saya memohon dukungan dari semua elemen masyarakat Sragen agar bersama-sama bergotong royong, bahu membahu dan satukan visi untuk Sragen menjadi kabupaten yang maju dan mandiri secara ekonomi, inklusif dan pluralis secara politik, serta sejahtera dan berakhlak secara sosial," katanya.

SEPTHIA RYANTHIE

Pilihan Editor: Edy Rahmayadi Dipastikan Maju Pilgub Sumut 2024 dari PDIP, Siap Bersaing dengan Menantu Jokowi?