KemenKopUKM Fokus Kembangkan Startup di Empat Sektor Unggulan

INFO NASIONAL - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menegaskan komitmennya untuk mengembangkan startup di empat sektor unggulan, yakni agribisnis, akuakultur, bisnis ramah lingkungan, dan teknologi. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan dampak positif sosial dan ekonomi nasional, sesuai dengan arahan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki.

Menurut MenKopUKM Teten Masduki, saat ini Indonesia telah memiliki 2.605 startup, menjadikannya sebagai negara keenam dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Meskipun demikian, mayoritas startup masih bergerak di sektor perdagangan dan jasa pembiayaan, sementara kontribusinya terhadap PDB nasional dan kesejahteraan masyarakat relatif kecil.

"Kita menyadari bahwa ekosistem startup kita masih harus ditingkatkan, tetapi kami yakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di startup Indonesia. Kami siap memfasilitasi mereka dengan baik melalui bisnis matching dan fasilitasi yang tepat," ujar Teten Masduki.

Pemerintah melihat potensi besar dalam pengembangan startup di empat sektor unggulan yang diprioritaskan. Keempat sektor ini dianggap masih memiliki ruang pengembangan yang luas, dan pemerintah akan berupaya memastikan bahwa empat tahapan pengembangan startup dapat dijalankan dengan baik, yaitu kesesuaian dalam memberikan solusi terhadap suatu masalah, kesesuaian pasar produk, kesesuaian model bisnis, dan keberlanjutan bisnis.

Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh startup adalah masalah finansial. Dengan sumber daya terbatas, mereka sangat membutuhkan dukungan modal dari investor dan lembaga keuangan untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi mereka.

Di sisi lain, Rektor UGM Ova Emilia menyatakan kesiapannya untuk membangun kerja sama yang kuat dengan pemerintah, khususnya KemenKopUKM, dalam mengembangkan ekosistem bisnis bagi startup dan UMKM. Menurutnya, pengembangan ekosistem bisnis digital menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Pihak asing juga turut mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan ekosistem startup di Indonesia. Amanda McLoughLin dari UK Development For ASEAN and Indonesia menyatakan harapannya bahwa kolaborasi dengan Pemerintah Indonesia dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai inisiatif, termasuk program pemberdayaan perempuan.

Melalui acara Unlocking Global Success: Empowering MSMEs and Startups with Relevant Strategies and Pitching Mastery, Amanda berharap para startup dapat mendapatkan akses mentoring yang lebih luas dan mendalam, sehingga dapat berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan pengembangan startup di empat sektor unggulan ini dapat menjadi motor penggerak bagi transformasi ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)