PNM Menghadiri CSW ke-68 di New York

Iklan

INFO NASIONAL - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menghadiri penyelenggaraan Commision on the Status of Women (CSW) ke-68 yang mengangkat tema “Addressing Poverty, Strengthening Institutions and Financing with a Gender Perspective”. CSW akan menjadi platform untuk memperlihatkan inisiatif dan pencapaian Indonesia dalam mempromosikan kesetaraan gender, mengurangi kemiskinan, memperkuat pembiayaan dan lembaga dengan perspektif gender.

Tema CSW ke-68 ini mendapat perhatian khusus dari PNM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), mengenai bagaimana wanita memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan roda mikro ekonomi serta pembangunan yang berkelanjutan.

EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PT Permodalan Nasional Madani, Razaq Manan Ahmad, menjadi perwakilan PNM untuk menghadiri gelaran CSW ke-68. Menurutnya PNM mejadi salah satu perwakilan di panggung dunia bersama KPPPA melalui pameran wastra nusantara.

“PNM memperkenalkan para wanita hebat dari Indonesia yang merupakan binaan dari PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang berfokus untuk meningkatkan, memberikan pendampingan serta memberdayakan para wanita prasejahtera penggiat UMKM yang ingin mengembangkan bisnisnya secara baik dan maksimal,” kata Razaq.

Ia berharap, event ini menjadi stimulus bagi seluruh nasabah PNM sehingga bisa menjadi perempuan yang berdaya dalam ekonomi keluarga.

Baca Juga: BSI Serahkan Zakat Lebih dari Rp222 Miliar

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA, Lenny Rosalin, komitmen PNM yang teguh mendorong pemberdayaan ekonomi telah memainkan peran sentral di Indonesia. Menurutnya, prestasi PT Permodalan Nasional Madani dalam mendukung perempuan di sektor ultra mikro ekonomi merupakan bukti nyata dedikasi dalam menciptakan peluang bagi para pengusaha perempuan.

“Melalui inisiatif strategis dan program-program inovatif, PNM telah meningkatkan kesejahteraan banyak perempuan, memberikan pelatihan serta pendampingan yang diperlukan untuk berkembang di sektor ekonomi ultra mikro,” ujar Lenny.

PNM sendiri merupakan lembaga pembiayaan dan pendamping perempuan prasejahtera di Indonesia melalui sektor usaha ultra mikro. PNM tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk juga dilakukan. Hingga kini, sudah ada 15.2 Juta nasabah PNM di seluruh Indonesia.(*)