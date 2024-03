Pertamina Dukung Penuh Pertamina Grand Prix of Indonesia F1 Powerboat

Iklan

INFO NASIONAL – Pertamina Patra Niaga menjamin stok bahan bakar minyak (BBM) dan avtur aman di Sumatera Utara (Sumut). Khususnya untuk wilayah penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia F1 Powerboat.

"Kami pastikan dan jamin stok dan distribusi BBM dan avtur aman di Sumut terutama di wilayah penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia F1 Powerboat,” kata Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Susanto August Satria, Jumat 1 Maret 2024.

Selain layanan normal, kata dia, Pertamina Patra Niaga juga akan menyiagakan fasilitas utama dan menyiapkan layanan tambahan untuk mendukung kelancaran pasokan energi.

Pertamina memastikan sarana dan fasilitas Fuel Terminal, Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beroperasi secara normal dan optimal dalam mengantisipasi peningkatan konsumsi energi di masyarakat.

"Melalui Fuel Terminal Medan Group, DPPU Kualanamu dan DPPU Silangit, Pertamina Patra Niaga telah siap memenuhi kebutuhan konsumen maskapai penerbangan terutama selama perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia F1 Powerboat 2024," ujar dia.

Pertamina Patra Niaga mencatat per hari ini, Jumat 1 Maret 2024 di Sumut, stok Biosolar sebanyak 36.532 Kilo Liter (KL) dan stok Pertalite sejumlah 46.530 KL. Untuk stok BBM berkualitas berupa Pertamax Turbo sebanyak 1.251 KL, Pertamax sejumlah 390 KL dan 2.373 KL Dex Series.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan kebutuhan avtur sebanyak 13.091 KL di Sumut. Stok berjalan avtur tersebut masih dalam keadaan lebih dari cukup, yakni selama 20 hari.

"Stok BBM dan avtur ini belum termasuk stok yang akan disalurkan dari kilang dan stok yang sedang berjalan dari kapal tanker," kata Satria.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menuturkan, Pertamina all out dalam mendukung event internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia F1 Powerboat. Salah satunya melalui suplai energi terutama BBM dan Avtur melalui subholding C&T Pertamina Patra Niaga.

"Produk Pertamina sudah digunakan di berbagai event otomotif dunia. Ini merupakan bukti bahwa produk Pertamina berkualitas sehingga bisa bersaing secara global," ujar dia.

Pertamina Grand Prix of Indonesia Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1H2O) ini digelar di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba tepatnya di Balige, Sumatera Utara (Sumut) pada 2-3 Maret 2024. (*)